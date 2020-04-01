Microsoft выпустит Surface Earbuds в новом цвете

Сегодня Microsoft объявила, что вариант Surface Earbuds в графитово-сером цвете будет выпущен 10 сентября, через несколько месяцев после выпуска Surface Earbuds в Glacier White. Новый вариант будет стоить $199.В этой новой модели Surface Earbuds нет ничего нового, так как был обновлен только цвет. Многие ждали более темного цвета для Surface Earbuds, поскольку они были анонсированы вместе с белой парой еще в октябре прошлого года. По какой-то неизвестной причине графитово-серая модель была отложена до сих пор.Microsoft Surface Earbuds — это уникальные беспроводные наушники с отличным звуком и высочайшим комфортом. Благодаря 8-часовой зарядке, специальной интеграции с Microsoft 365 и интуитивно понятному сенсорному управлению для ответа на звонки, изменения громкости и управления музыкой.