Microsoft выпустит Surface Earbuds в новом цвете
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 17:08
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Сегодня Microsoft объявила, что вариант Surface Earbuds в графитово-сером цвете будет выпущен 10 сентября, через несколько месяцев после выпуска Surface Earbuds в Glacier White. Новый вариант будет стоить $199.
В этой новой модели Surface Earbuds нет ничего нового, так как был обновлен только цвет. Многие ждали более темного цвета для Surface Earbuds, поскольку они были анонсированы вместе с белой парой еще в октябре прошлого года. По какой-то неизвестной причине графитово-серая модель была отложена до сих пор.
Microsoft Surface Earbuds — это уникальные беспроводные наушники с отличным звуком и высочайшим комфортом. Благодаря 8-часовой зарядке, специальной интеграции с Microsoft 365 и интуитивно понятному сенсорному управлению для ответа на звонки, изменения громкости и управления музыкой.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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