Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Surface Duo будет поддерживать все функциональные возможности приложения «Ваш телефон»

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 20:24
  • Просмотров: 163

Surface Duo будет полностью поддерживать все функции приложения «Ваш телефон», включая эксклюзивные функции Samsung, такие как «Экран телефона». Surface Duo поставляется с «Link To Windows», той же версией приложения «Ваш телефон», которая также поставляется на телефонах Samsung.

Microsoft рекламирует повышенную производительность приложения «Ваш телефон» и Surface Duo, а в ноябре появится функция «Приложения», которая будет поддерживать одновременный запуск нескольких приложений Android с вашего Surface Duo на вашем ПК. Вы также сможете подключиться к своему Surface Duo, пока устройство закрыто, экономя при этом заряд батареи.

Пользователи могут связать Surface Duo со своим ПК, перейдя в область Link To Windows в приложении Настройки Surface Duo, как и на телефоне Samsung. Этот процесс более рационален и должен быть более надежным по сравнению с телефонами, которые вручную загружают и устанавливают приложение «Ваш телефон» из Google Play Store.
Илья Источник:
windowscentral.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Приложение «Ваш телефон» получило поддержку нескольких устройств для инсайдеров Windows

Приложение «Ваш телефон» получило поддержку нескольких устройств для инсайдеров Windows

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X

Почему Microsoft установила Android на Surface Duo и Windows 10X на Surface Neo

Почему Microsoft установила Android на Surface Duo и Windows 10X на Surface Neo

Не только для Surface Laptop: Windows 10 S будет доступна для Surface Pro и Surface Book

Не только для Surface Laptop: Windows 10 S будет доступна для Surface Pro и Surface Book

Surface – это не только планшет

Surface – это не только планшет




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Yandex Mail Ru Google
+4  
Новостей: 12249
+0  
Комментариев: 39443
+0  
Пользователей: 10035