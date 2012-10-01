Surface Duo будет поддерживать все функциональные возможности приложения «Ваш телефон»
-
- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:24
- Просмотров: 163
Surface Duo будет полностью поддерживать все функции приложения «Ваш телефон», включая эксклюзивные функции Samsung, такие как «Экран телефона». Surface Duo поставляется с «Link To Windows», той же версией приложения «Ваш телефон», которая также поставляется на телефонах Samsung.
Microsoft рекламирует повышенную производительность приложения «Ваш телефон» и Surface Duo, а в ноябре появится функция «Приложения», которая будет поддерживать одновременный запуск нескольких приложений Android с вашего Surface Duo на вашем ПК. Вы также сможете подключиться к своему Surface Duo, пока устройство закрыто, экономя при этом заряд батареи.
Пользователи могут связать Surface Duo со своим ПК, перейдя в область Link To Windows в приложении Настройки Surface Duo, как и на телефоне Samsung. Этот процесс более рационален и должен быть более надежным по сравнению с телефонами, которые вручную загружают и устанавливают приложение «Ваш телефон» из Google Play Store.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Yandex Mail Ru Google
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Yandex Mail Ru Google
+4Новостей: 12249
+0Комментариев: 39443
+0Пользователей: 10035