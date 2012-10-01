Surface Duo будет поддерживать все функциональные возможности приложения «Ваш телефон»

Surface Duo будет полностью поддерживать все функции приложения «Ваш телефон», включая эксклюзивные функции Samsung, такие как «Экран телефона». Surface Duo поставляется с «Link To Windows», той же версией приложения «Ваш телефон», которая также поставляется на телефонах Samsung.Microsoft рекламирует повышенную производительность приложения «Ваш телефон» и Surface Duo, а в ноябре появится функция «Приложения», которая будет поддерживать одновременный запуск нескольких приложений Android с вашего Surface Duo на вашем ПК. Вы также сможете подключиться к своему Surface Duo, пока устройство закрыто, экономя при этом заряд батареи.Пользователи могут связать Surface Duo со своим ПК, перейдя в область Link To Windows в приложении Настройки Surface Duo, как и на телефоне Samsung. Этот процесс более рационален и должен быть более надежным по сравнению с телефонами, которые вручную загружают и устанавливают приложение «Ваш телефон» из Google Play Store.