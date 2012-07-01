Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Surface Duo будет получать обновления ОС и безопасности в течение трех лет

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 16:09
  • Просмотров: 76

Гарантирование обновлений Android после выпуска устройства было большим препятствием для некоторых производителей смартфонов, но это, скорее всего, не будет проблемой для Surface Duo.

Microsoft подтвердила Android Authority, что ее складное устройство «будет поддерживаться обновлениями ОС и безопасности в течение трех лет». Это серьезное обязательство, учитывая, что устройство стоит от от $1399.

Как бы то ни было, Microsoft присоединяется к Google Pixel и Samsung Galaxy S10, Galaxy S20, Note 10 и Note 20, предлагая три года поддержки ОС. Подобные OnePlus предлагают пользователям как минимум три года исправлений безопасности и два года крупных обновлений.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
androidauthority.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Фото и характеристики планшета Galaxy Note 10.1

Фото и характеристики планшета Galaxy Note 10.1

Microsoft приступила к тестированию синхронизации уведомлений через приложение «Ваш телефон»

Microsoft приступила к тестированию синхронизации уведомлений через приложение «Ваш телефон»

Samsung Galaxy Note II и другие новинки в ходе выставки IFA 2012

Samsung Galaxy Note II и другие новинки в ходе выставки IFA 2012

Nokia Lumia 1520 vs Samsung Galaxy Note 3

Nokia Lumia 1520 vs Samsung Galaxy Note 3

Windows 10 Mobile будет поддерживаться до 2019 года [обновлено]

Windows 10 Mobile будет поддерживаться до 2019 года [обновлено]




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Yandex Mail Ru Google
+4  
Новостей: 12249
+0  
Комментариев: 39443
+0  
Пользователей: 10035