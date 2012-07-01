Surface Duo будет получать обновления ОС и безопасности в течение трех лет
-
- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 16:09
- Просмотров: 76
Гарантирование обновлений Android после выпуска устройства было большим препятствием для некоторых производителей смартфонов, но это, скорее всего, не будет проблемой для Surface Duo.
Microsoft подтвердила Android Authority, что ее складное устройство «будет поддерживаться обновлениями ОС и безопасности в течение трех лет». Это серьезное обязательство, учитывая, что устройство стоит от от $1399.
Как бы то ни было, Microsoft присоединяется к Google Pixel и Samsung Galaxy S10, Galaxy S20, Note 10 и Note 20, предлагая три года поддержки ОС. Подобные OnePlus предлагают пользователям как минимум три года исправлений безопасности и два года крупных обновлений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
androidauthority.com
androidauthority.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Yandex Mail Ru Google
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Yandex Mail Ru Google
+4Новостей: 12249
+0Комментариев: 39443
+0Пользователей: 10035