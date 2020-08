здесь

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X и Surface Book 2.• Qualcomm(R) System Manager Device (1.0.1080.0000) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface UEFI (3.517.140.0) включает функцию Eye Contact, имеет обновления безопасности и исправляет проблемы с масштабированием дисплея;• Qualcomm(R) Hexagon(TM) 690 DSP (1.0.1130.0000) включает функцию Eye Contact;• Qualcomm(R) Power Management (1.0.0980.0000) включает функцию Eye Contact;• Qualcomm(R) Spectra(TM) 390 ISP (1.0.1120.0000) включает функцию Eye Contact;• Qualcomm(R) Spectra(TM) 390 ISP (1.0.1120.0000) включает функцию Eye Contact;• Qualcomm(R) Spectra(TM) 390 ISP (1.0.1120.2) включает функцию Eye Contact;• Qualcomm(R) Spectra(TM) 390 ISP (1.0.1120.2) включает функцию Eye Contact;• Qualcomm(R) Spectra(TM) 390 ISP (1.0.1120.2) включает функцию Eye Contact;• Qualcomm(R) System Manager Device (1.0.1120.0000) включает функцию Eye Contact;• Surface Camera AVStream Mini Driver (1.0.1120.2) включает функцию Eye Contact;• Surface Camera Front Sensor Driver Extension (1.0.1120.2) включает функцию Eye Contact;• Surface Camera Rear Sensor Driver Extension (1.0.1120.2) включает функцию Eye Contact;• Surface Pro X CDSP Subsystem Bus Device Extension (1.0.1160.0000) включает функцию Eye Contact;• Surface Pro X Power Engine Plug-in Device (1.0.1130.0000) включает функцию Eye Contact;• Qualcomm(R) Spectra(TM) 390 ISP (1.0.1120.0000) включает функцию Eye Contact и исправляет сбой приложения «Камера»;• Qualcomm(R) Spectra(TM) 390 ISP (1.0.1120.0000) включает функцию Eye Contact и исправляет сбой приложения «Камера»;• Surface Camera Aux Sensor Driver Extension (1.0.1120.2) включает функцию Eye Contact и исправляет сбой приложения «Камера»;• Surface Integration Service Device (6.83.139.0) улучшает пользовательский интерфейс состояния питания;• Surface SMF (11.2.0.1) улучшает стабильность и производительность устройства;• Qualcomm(R) Hexagon(TM) 690 DSP (1.0.1130.0000) исправляет состояние ошибки синего экрана;• Qualcomm(R) Adreno(TM) 680 GPU (26.18.1180.0000) исправляет сценарий производительности Edge;• Surface Pro X Sensors Subsystem Bus Device Extension (1.0.710.2) улучшает датчик обнаружения;• Intel® AVStream Camera 2500 (30.18305.6.12414) улучшает опыт камеры Windows Hello и исправляет проблемы со стабильностью;• Intel® Control Logic (30.18305.6.12414) улучшает опыт камеры Windows Hello и исправляет проблемы со стабильностью;• Intel® CSI2 Host Controller (30.18305.6.12414) улучшает опыт камеры Windows Hello и исправляет проблемы со стабильностью;• Intel® Imaging Signal Processor 2500 (30.18305.6.12414) улучшает опыт камеры Windows Hello и исправляет проблемы со стабильностью;• Intel® Microsoft Camera Front (30.18305.6.12414) улучшает опыт камеры Windows Hello и исправляет проблемы со стабильностью;• Intel® Microsoft Camera IR (30.18305.6.12414) улучшает опыт камеры Windows Hello и исправляет проблемы со стабильностью;• Intel® Microsoft Camera Rear (30.18305.6.12414) улучшает опыт камеры Windows Hello и исправляет проблемы со стабильностью;• Surface UEFI Capsule (390.3279.768.0) исправляет проблему, из-за которой частота процессора снижалась до 0.4 ГГц, и * улучшает надежность Battery Smart Charging;Узнать другие подробности можно здесь