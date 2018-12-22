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Microsoft подробно описала приложение и функции камеры Surface Duo

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 16:19
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Одна из наиболее часто используемых функций телефона — это камера, а о камере Surface Duo было известно относительно мало.









Серия скриншотов подробно описывает приложение камеры, которое будет поставляться с телефоном, и здесь нет ничего необычного. Приложение следует традиционному макету приложения камеры, который мы и ожидали: вид из объектива охватывает весь экран, а большая круглая кнопка спуска затвора накладывается поверх изображения. Что еще более интересно, мы также можем видеть различные режимы съемки, хотя они и не являются новаторскими, поскольку пользователи могут использовать один из следующих режимов: фото, видео, замедленная съемка, портрет или панорама. В верхней части пользовательского интерфейса находятся параметры для включения/выключения вспышки и установки таймера для фотосъемки. В правом нижнему углу находится иконка галереи недавно сделанных фотографий.

Кроме того, есть скриншоты пользовательского интерфейса первой настройки, который появляется при первом открытии приложения камеры. В этом кратком пошаговом руководстве быстро описывается, как сделать снимок, перевернуть Duo, чтобы сделать селфи, и как вы можете развернуть приложение так, чтобы объекты вашей фотографии могли видеть, как вы фотографируете их в режиме реального времени.

Эти скриншоты были сделаны во время частной прямой трансляции вопросов и ответов о Surface Duo, размещенной в Microsoft Store.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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