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Компоненты Surface Duo показали на видео

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 01:01
  • Просмотров: 0

Surface Duo уже получил большое количество отзывов от технического сообщества.

CNET удалось получить от Microsoft нерабочий прототип Surface Duo, который раскрывает всю внутреннюю часть устройства с двумя экранами. Опора представляет собой точную копию Surface Duo, включая Corning Gorilla Glass (с обеих сторон) и очаровательные рабочие петли.



Но настоящее очарование заключается в том, что вы видите внутреннюю часть Surface Duo, включая все кастомные компоненты, используемые для создания этих двух экранов.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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