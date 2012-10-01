Компоненты Surface Duo показали на видео
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 01:01
- Просмотров: 0
Surface Duo уже получил большое количество отзывов от технического сообщества.
CNET удалось получить от Microsoft нерабочий прототип Surface Duo, который раскрывает всю внутреннюю часть устройства с двумя экранами. Опора представляет собой точную копию Surface Duo, включая Corning Gorilla Glass (с обеих сторон) и очаровательные рабочие петли.
Но настоящее очарование заключается в том, что вы видите внутреннюю часть Surface Duo, включая все кастомные компоненты, используемые для создания этих двух экранов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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