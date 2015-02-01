Surface Duo обнаружен в бенчмарке Geekbench
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 20:14
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Surface Duo был обнаружен в бенчмарке Geekbench, который намекает, что устройство может немного превзойти другие устройства, работающие на том же SoC. Хотя цифры не намекают на огромную разницу, устройство набирает больше очков, чем Snapdragon 855 с Galaxy Z Flip (версия без 5G) и Galaxy Fold первого поколения.
Duo получил 762 балла в тесте на одно ядро и 2867 баллов в тесте на многоядерность. Это выше 741 и 2675 для Galaxy Fold. Результаты для Galaxy Z Flip, работающего на том же процессоре, аналогичны.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
browser.geekbench.com
browser.geekbench.com
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