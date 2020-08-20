Технология Eye Contact теперь общедоступна для владельцев Surface Pro X
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 21:18
- Просмотров: 0
Microsoft объявила, что технология Eye Contact теперь общедоступна для владельцев Surface Pro X. Eye Contact использует специальный кристалл AI в Surface Pro X SoC SQ1, чтобы автоматически настраивать ваш взгляд во время видеозвонков, создавая впечатление, будто вы смотрите прямо в камеру.
Сейчас технология Eye Contact доступна только на Surface Pro X, так как на других устройствах Surface не хватает специального кристалла для её включения.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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