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Технология Eye Contact теперь общедоступна для владельцев Surface Pro X

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 21:18
  • Просмотров: 0

Microsoft объявила, что технология Eye Contact теперь общедоступна для владельцев Surface Pro X. Eye Contact использует специальный кристалл AI в Surface Pro X SoC SQ1, чтобы автоматически настраивать ваш взгляд во время видеозвонков, создавая впечатление, будто вы смотрите прямо в камеру.



Сейчас технология Eye Contact доступна только на Surface Pro X, так как на других устройствах Surface не хватает специального кристалла для её включения.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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