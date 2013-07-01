50-дюймовый Surface Hub 2S теперь может работать под управлением Windows 10 Pro и Enterprise
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:03
- Просмотров: 102
Сегодняшняя среда требует различной гибкости, чтобы сделать людей и команды максимально продуктивными. Никогда еще не было так важно предоставить каждому рабочему, служащему и студенту инструменты, необходимые для совместной работы, независимо от того, находятся ли они вместе лично или подключены удаленно. Surface Hub 2S может помочь преодолеть разрыв и соединить людей, где бы они ни находились, будь то в традиционных рабочих пространствах и классах или в личных офисах и удаленных местах.
Чтобы еще больше поддержать этот новый способ работы и обучения, Microsoft рада представить новую конфигурацию Surface Hub 2S с Windows 10 Pro и Enterprise, доступную сегодня.
Windows 10 Pro и Enterprise на Surface Hub 2 позволяют пользователям использовать любое приложение на своем Surface Hub и создают большой экран для встреч и совместной работы – обеспечивая совместную работу, продуктивные встречи и продуктивность большого экрана в любом месте, включая личные офисы и учебные помещения. Microsoft приносит полный опыт рабочего стола Windows 10 на Surface Hub 2S 50".
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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