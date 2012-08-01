Microsoft может выпустить Surface Duo в других странах только в следующем году

Согласно моим источникам, Microsoft планирует начать поставки Surface Duo на внешние рынки в первой половине 2021 года, предварительно убедившись, что продукт превзойдет внутренние ожидания в Соединенных Штатах. Однако этот план гибок, и Microsoft может решить перенести его выпуск на другие рынки, если обстоятельства изменятся.

Компания Microsoft, вероятно, разочаровала многих поклонников Surface, объявив, что Surface Duo будет выпущен 10 сентября исключительно в США несмотря на то, что устройство получило сертификацию на других рынках, включая Канаду. По данным Зака Боудена, Microsoft может выпустить Surface Duo в других странах в следующем году.Вы можете оформить предварительный заказ на Surface Duo здесь Узнать другие подробности можно здесь