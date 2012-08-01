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Microsoft может выпустить Surface Duo в других странах только в следующем году

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:15
  • Просмотров: 96

Компания Microsoft, вероятно, разочаровала многих поклонников Surface, объявив, что Surface Duo будет выпущен 10 сентября исключительно в США несмотря на то, что устройство получило сертификацию на других рынках, включая Канаду. По данным Зака Боудена, Microsoft может выпустить Surface Duo в других странах в следующем году.

Согласно моим источникам, Microsoft планирует начать поставки Surface Duo на внешние рынки в первой половине 2021 года, предварительно убедившись, что продукт превзойдет внутренние ожидания в Соединенных Штатах. Однако этот план гибок, и Microsoft может решить перенести его выпуск на другие рынки, если обстоятельства изменятся.


Вы можете оформить предварительный заказ на Surface Duo здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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