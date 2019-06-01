В сеть попало кодовое имя Surface Duo 2

Zeta = Duo 2 :) https://t.co/qmZFcCspoE — Zac Bowden (@zacbowden) September 3, 2020

Microsoft еще не выпустила Surface Duo, но уже есть информация про Surface Duo 2.Зак Боуден опубликовал кодовое имя устройства - Zeta.Напомню, что Surface Duo выйдет 10 сентября 2020 года.