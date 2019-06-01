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В сеть попало кодовое имя Surface Duo 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:39
  • Просмотров: 100

Microsoft еще не выпустила Surface Duo, но уже есть информация про Surface Duo 2.



Зак Боуден опубликовал кодовое имя устройства - Zeta.

Напомню, что Surface Duo выйдет 10 сентября 2020 года.
Илья Источник:
twitter.com/zacbowden
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