В сеть попало кодовое имя Surface Duo 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:39
- Просмотров: 100
Microsoft еще не выпустила Surface Duo, но уже есть информация про Surface Duo 2.
Zeta = Duo 2 :) https://t.co/qmZFcCspoE— Zac Bowden (@zacbowden) September 3, 2020
Зак Боуден опубликовал кодовое имя устройства - Zeta.
Напомню, что Surface Duo выйдет 10 сентября 2020 года.
Илья Источник:
twitter.com/zacbowden
twitter.com/zacbowden
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