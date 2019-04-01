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Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 19:05
  • Просмотров: 80

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3.

Surface Laptop 3

• AMD UART Controller - System devices (1.2.0.112) улучшает стабильность системы;
• AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter / AMD Radeon (TM) Vega 11 Graphics – Display adapters (26.20.12059.3000) улучшает стабильность системы, обращаясь к сценариям выхода из спящего режима;
• Surface UEFI – Firmware (1.2545.140.0) исправляет проблемы, связанные с выходом из спящего режима и неожиданным сбоем завершения работы;
• Surface System Aggregator – Firmware (16.308.139.0) улучшает надежность батареи во время сценариев с низким уровнем заряда батареи;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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