Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3
-
- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:05
- Просмотров: 80
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3.
Surface Laptop 3
• AMD UART Controller - System devices (1.2.0.112) улучшает стабильность системы;
• AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter / AMD Radeon (TM) Vega 11 Graphics – Display adapters (26.20.12059.3000) улучшает стабильность системы, обращаясь к сценариям выхода из спящего режима;
• Surface UEFI – Firmware (1.2545.140.0) исправляет проблемы, связанные с выходом из спящего режима и неожиданным сбоем завершения работы;
• Surface System Aggregator – Firmware (16.308.139.0) улучшает надежность батареи во время сценариев с низким уровнем заряда батареи;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Pro 6 и Surface Pro (5-го поколения)
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 41
Пользователей: 0
Гостей: 41
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 41
Роботы: Yandex Google
+13Новостей: 12350
+0Комментариев: 39445
+0Пользователей: 10036