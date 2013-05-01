Microsoft выпустит ноутбук среднего класса
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:19
- Просмотров: 105
В наши дни линейка Surface в основном состоит из дорогих устройств премиум-класса, хотя недавно Microsoft вернулась в более доступный сегмент, выпустив Surface Go и Go 2. Теперь, согласно отчету Зака Боудена, компания также работает над доступным ноутбуком, а не над форм-фактором планшета Surface Go.
Согласно источникам, Sparti имеет 12,5-дюймовый дисплей с процессором Intel Core i5 10-го поколения, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти в модели начального уровня. Он будет поставляться с Windows 10 in S Mode и стоить где-то от $500 до $600. По сути, это эквивалент Surface Go, но для форм-фактора раскладушки.
Согласно отчету, Microsoft не снижает качество сборки для достижения более низкой цены, поэтому пользователи должны получить такое же ощущение, что и при использовании других продуктов Surface.
Предполагается, что Sparti будет анонсирован вместе с несколькими другими продуктами и аксессуарами Surface, некоторые кодовые названия которых уже утекли, в октябре.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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