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Microsoft выпустила Surface Duo и Surface Earbuds в новом цвете

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 02:47
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила Surface Duo и Surface Earbuds в новом цвете.

Заявленный как устройство для повышения производительности, Surface Duo имеет два 5,6-дюймовых AMOLED-экрана с поддержкой Surface Pen, которые объединяются для 8.1-дюймового дисплея 3:2. Приложения, использующие преимущества двух экранов, могут выбрать отображение некоторого контента на одном экране и другого контента на другом, например меню слева и страницы справа, или они могут выбрать переход в полноэкранный режим.

Duo также оснащен процессором Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, 11-мегапиксельной камерой, аккумулятором на 3577 мАч и 128 ГБ или 256 ГБ памяти UFS 3.0.

Вы можете купить эти новинки здесь и здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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