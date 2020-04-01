Microsoft выпустила Surface Duo и Surface Earbuds в новом цвете
-
- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 02:47
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила Surface Duo и Surface Earbuds в новом цвете.
Заявленный как устройство для повышения производительности, Surface Duo имеет два 5,6-дюймовых AMOLED-экрана с поддержкой Surface Pen, которые объединяются для 8.1-дюймового дисплея 3:2. Приложения, использующие преимущества двух экранов, могут выбрать отображение некоторого контента на одном экране и другого контента на другом, например меню слева и страницы справа, или они могут выбрать переход в полноэкранный режим.
Duo также оснащен процессором Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, 11-мегапиксельной камерой, аккумулятором на 3577 мАч и 128 ГБ или 256 ГБ памяти UFS 3.0.
Вы можете купить эти новинки здесь и здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 42
Пользователей: 0
Гостей: 42
Роботы: Yandex Google Rambler
Пользователей: 0
Гостей: 42
Роботы: Yandex Google Rambler
+7Новостей: 12377
+0Комментариев: 39445
+0Пользователей: 10036