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Microsoft выпустила обновление для Surface Duo

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 03:12
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.

2020.812.86 (разблокированное устройство)

• Улучшения стабильности устройства;
• Улучшения стабильности, производительности и качества изображения камеры;
• Улучшены жесты приложений для закрытия и перемещения приложений в полноэкранный режим;
• Улучшения в функциях вызова и стабильности;

2020.812.87 (заблокированное устройство AT&T)

• Улучшения стабильности устройства;
• Улучшения стабильности, производительности и качества изображения камеры;
• Улучшены жесты приложений для закрытия и перемещения приложений в полноэкранный режим;
• Улучшения в функциях вызова и стабильности;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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