Microsoft выпустила обновление для Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 03:12
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.
2020.812.86 (разблокированное устройство)
• Улучшения стабильности устройства;
• Улучшения стабильности, производительности и качества изображения камеры;
• Улучшены жесты приложений для закрытия и перемещения приложений в полноэкранный режим;
• Улучшения в функциях вызова и стабильности;
2020.812.87 (заблокированное устройство AT&T)
• Улучшения стабильности устройства;
• Улучшения стабильности, производительности и качества изображения камеры;
• Улучшены жесты приложений для закрытия и перемещения приложений в полноэкранный режим;
• Улучшения в функциях вызова и стабильности;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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