Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 2
-
- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 08:43
- Просмотров: 0
Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 2.
Surface Laptop 2
• Surface System Aggregator – Firmware (145.603.139.0) улучшает надежность умной зарядки аккумулятора;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 47
Пользователей: 0
Гостей: 47
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 47
Роботы: Yandex Google
+6Новостей: 12385
+0Комментариев: 39445
+0Пользователей: 10036