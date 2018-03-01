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Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 16:32
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop.

Surface Laptop

• Surface System Aggregator – Firmware (145.603.139.0) улучшает надежность умной зарядки аккумулятора;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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