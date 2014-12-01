Microsoft представит Surface Pro X 2 в этом году
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 00:05
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Согласно отчету Зака Боудена, Microsoft представит Surface Pro X 2 в этом году. Здесь не так уж много сюрпризов, так как предполагается, что это будет незначительное обновление, что характерно для продукта Surface второго поколения.
Во-первых, он будет использовать процессор Microsoft SQ2, который основан на Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Оригинальный SQ1 был просто Snapdragon 8cx с разогнанными процессором и графическим процессором, и, честно говоря, 8cx Gen 2 поддерживает ту же архитектуру, снова только увеличивая тактовые частоты. Непонятно, какие изменения мы увидим в SQ2. Впрочем, поддержка 5G возможна.
Кроме того, будут внесены некоторые эстетические изменения, поскольку шасси теперь будет выпускаться в платиновом цвете, который исторически был стандартным цветом для ПК Surface. Фактически, Pro X был первым, кто остался без платиновой версии. Кроме того, это был первый планшет, который был выпущен без клавиатур разного цвета, так что это тоже должно измениться.
Это должно быть все, что нужно знать о Surface Pro X 2, но в отчете также говорится, что эмуляция AMD64 должна появиться у инсайдеров до конца года, о чем эксклюзивно сообщалось в ноябре прошлого года. В настоящее время Windows на компьютерах ARM может запускать нативные ARM-приложения и эмулировать x86-приложения, но, если у вас есть приложение только для AMD64, то вы не можете запустить его. Это должно скоро измениться.
Как обычно, аппаратное мероприятие Microsoft состоится в октябре, так что скоро мы узнаем больше.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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