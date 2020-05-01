Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book, Surface Pro (5-поколения) и Surface Pro 6.• NVIDIA GeForce GPU – Display adapters (27.21.14.5167) включает в себя обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface System Aggregator -Firmware (239.3275.257.0) улучшает надежность умной зарядки аккумулятора;• Surface UEFI – Firmware (235.3261.768.0) улучшает стабильность устройства во время гибернации;• Surface System Aggregator -Firmware (241.304.139.0) улучшает надежность умной зарядки аккумулятора;