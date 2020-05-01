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Microsoft выпустила обновления для Surface Book, Surface Pro (5-поколения) и Surface Pro 6

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 00:48
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book, Surface Pro (5-поколения) и Surface Pro 6.

Surface Book

• NVIDIA GeForce GPU – Display adapters (27.21.14.5167) включает в себя обновления безопасности и улучшает стабильность системы;

Surface Pro (5-поколения)

• Surface System Aggregator -Firmware (239.3275.257.0) улучшает надежность умной зарядки аккумулятора;

Surface Pro 6

• Surface UEFI – Firmware (235.3261.768.0) улучшает стабильность устройства во время гибернации;
• Surface System Aggregator -Firmware (241.304.139.0) улучшает надежность умной зарядки аккумулятора;
Илья Источник:
support.microsoft.com
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