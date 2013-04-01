История создания Surface Duo

Полное раскрытие, скриншоты в этой статье — это воссоздание реального кода, который я видел на фотографиях и видео. Я не могу публиковать фактический материал для защиты источников, поэтому я точно воссоздал их пиксель за пикселем.

Обновлено 18 сентября 2020 года:

Уточнено, что первоначальная работа CShell на Windows 10 Mobile могла быть запланирована к выпуску в какой-то момент, но никогда этого не делала, когда Microsoft решила отказаться от Windows Phone в начале 2017 года.