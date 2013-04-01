История создания Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 02:07
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Зак Боуден рассказал историю создания Surface Duo.
Pre-Andromeda
Microsoft продвигала идею устройства с двумя экранами еще в 2009 году, выпустив печально известный Microsoft Courier. Конечно, Courier так и не увидел свет, поскольку в то время он не соответствовал стратегии Microsoft в отношении Windows, но, как мы теперь знаем, Courier был только началом. Microsoft будет продолжать исследования и прототипы устройств с двумя экранами в течение многих лет.
Хотя это и не связано напрямую, те, кто работал над тем, что в конечном итоге стало Surface Duo, черпали вдохновение из исследований и разработок, которые были вложены в Courier. Microsoft начала работать над тем, что принято считать тем, что в конечном итоге стало Surface Duo в конце 2014 или начале 2015 года, через несколько лет после того, как проект Courier был остановлен.
Примерно в это же время Microsoft начала концептуализировать идею (возможно, на базе Intel) карманного Surface с двумя экранами, работающего под управлением того, что в конечном итоге станет Windows 10. В этих ранних внутренних концепциях Microsoft продемонстрировала адаптируемый пользовательский интерфейс, который мог переключаться между мобильным и настольным режимами при переходе между одноэкранным, двухэкранным и большим внешним дисплеем.
Фиктивный прототип оборудования отличался более традиционной формой смартфона, размещенного в тонком металлическом корпусе с поддержкой пера, и было сказано, что они назвали эту раннюю идею прототипа «Surface Pocket». Похоже, что влиятельным лицам в Microsoft идея понравилась, и вскоре началась работа над тем, что в конечном итоге станет Surface Duo.
Многое изменится между этими ранними концептуальными идеями и конечным продуктом. Все, начиная с формы, размера, процессора, позиционирования на рынке и операционной системы, будет отличаться к тому времени, когда продукт будет публично анонсирован в октябре 2019 года.
Project Andromeda
Работа над телефоном с двумя экранами от Microsoft началась в начале 2016 года под кодовым названием Andromeda. Microsoft начала разработку проекта Andromeda с мыслью, что это будет устройство Windows. На раннем этапе было решено, что Andromeda не будет оснащаться процессором Intel, выбрав вместо этого чип ARM.
Довольно быстро стало очевидно, что Microsoft необходимо создать новую, современную версию Windows, чтобы полностью реализовать свое видение этого устройства. Существующая версия Windows 10 была и не оптимизирована для карманных устройств, а Windows 10 Mobile не была достаточно адаптируемой или там, где Microsoft требовалось, чтобы она была для двухэкранного форм-фактора.
Microsoft хотела получить лучшее из обоих миров - легкую и свободную от наследия операционную систему, найденную в Windows 10 Mobile, в сочетании с универсальностью и многофункциональностью рабочего стола Windows 10, что особенно важно для планов Microsoft Continuum на Andromeda. Подобной версии Windows в то время не существовало, поэтому Microsoft необходимо было ее создать.
WCOS + CShell
Microsoft начала работу над тем, что в конечном итоге станет Windows Core OS (WCOS), современной и свободной от наследия Windows, которая является модульной и легко адаптируемой к новым и существующим форм-факторам устройств. Первоначально WCOS начиналась как нечто специфическое для Andromeda, но быстро превратилась во что-то гораздо более обширное, и теперь это то, что также используется сегодня в HoloLens 2 и Windows 10X. Версия WCOS для Andromeda имела кодовое название «AndromedaOS».
Andromeda должна была стать первым устройством Microsoft, которое будет поставляться с версией Windows, построенной на WCOS, и продемонстрирует миру будущее Windows как для разработчиков, так и для клиентов. WCOS была и остается важной для Microsoft, поскольку это, по сути, лучшая версия Windows 10. Она более современная, безопасная и легкая, с лучшим временем автономной работы и более быстрыми обновлениями ОС.
В дополнение к современному ядру Microsoft также нуждалась в адаптируемом пользовательском интерфейсе, который работал бы в сочетании со многими положениями Andromeda. Он не мог использовать существующую оболочку Windows с рабочего стола Windows 10 или Windows 10 Mobile, потому что эти оболочки не адаптируются и зависят от устаревших компонентов, которые больше не являются частью WCOS.
Итак, Microsoft начала работу над Composable Shell (CShell), которая позволит WCOS использовать современные возможности Windows Shell, которые можно адаптировать и использовать в различных вариантах WCOS. Это было бы жизненно важно для такого устройства, как Andromeda, которое могло бы быстро перейти от одноэкранного телефона к двухэкранному планшету и док-станции к большему дисплею для работы на рабочем столе.
Andromeda была пионером двух масштабных программных усилий Microsoft с WCOS и CShell, надеясь, что работа, вложенная в этот проект, впоследствии может быть повторно использована на различных продуктах благодаря модульной и адаптивной природе обоих. Это была огромная внутренняя работа, и люди в Microsoft были в восторге от Andromeda, и будущее Windows было пионерским.
Однако довольно быстро стало ясно, что этот проект потребует времени и не обойдется без проблем. Оказывается, что модернизация и модуляризация ядра и оболочки Windows - непростая задача, и проект вскоре будет отставать от графика. Сама WCOS не будет готова для самостоятельных хостингов и инженеров для активного тестирования до какого-то момента в 2017 году.
Примерно в то же время Microsoft решила отключить Windows 10 Mobile. Компания больше не хотела создавать стереотипные смартфоны, и Сатья Наделла сказал, что ее будущие телефоны не будут выглядеть как обычные телефоны, имея в виду Project Andromeda.
Интересно, что, поскольку WCOS не была полностью готова для самостоятельного размещения до середины 2017 года, ранняя работа над CShell проводилась поверх Windows 10 Mobile. Изначально Microsoft планировала выпустить CShell для Windows 10 Mobile под кодовым названием Pheonix, но этот план очень быстро улетучился, когда в начале 2017 года компания решила свернуть свои существующие телефонные разработки.
Журнальный опыт
Полное раскрытие, скриншоты в этой статье — это воссоздание реального кода, который я видел на фотографиях и видео. Я не могу публиковать фактический материал для защиты источников, поэтому я точно воссоздал их пиксель за пикселем.
В течение 2017 года основное внимание уделялось пользовательскому интерфейсу и набору функций, которые Microsoft создавала для Andromeda. Когда Боуден впервые увидел фотографии Andromeda, работающей под управлением своей версии WCOS, он был потрясен и взволнован, увидев, что она не похожа ни на одну из предыдущих версий Windows. Это был своего рода гибрид Windows Phone, Windows Desktop и Courier.
В AndromedaOS пользовательский интерфейс был построен на основе журнального приложения под кодовым названием Jamdani. Это приложение имитировало реальный журнал с виртуальными страницами, которые можно было переворачивать, и было разработано в первую очередь для ввода пером. Вы можете прикреплять виртуальные стикеры, изображения и файлы, а также комментировать их. Что интересно, этот журнал был домашним экраном.
Вместо традиционного средства запуска приложений с кастомными обоями и списком приложений домашним экраном был интерактивный журнал. Вот что Зак имеет в виду, когда говорит, что проект вдохновлен Courier. Microsoft действительно сосредоточилась на опыте пера с Andromeda, и это подтверждается журнальным опытом, который она создавала для этого устройства.
Позже журнальный опыт был заменен тем, что стало приложением Microsoft Whiteboard. Многие возможности приложения журнала в Andromeda и приложения Whiteboard в Windows 10 во многом совпадают, поэтому, если вам интересно узнать, каким будет этот опыт, загрузите приложение Whiteboard.
Andromeda UX
Насколько стало известно Заку, очень немногие, кроме Microsoft, когда-либо видели AndromedaOS. Хотя он не может поделиться настоящими снимками экрана, он воссоздал изображения старых прототипов Andromeda под управлением Windows, которые он видел, чтобы вы могли лучше понять, как все выглядит.
Это первое изображение представляет собой сборку Andromeda примерно середины 2018 года. На этом этапе Microsoft заменила приложение журнала на приложение Whiteboard, но оно работало очень похоже. В левом нижнем углу находится кнопка Пуск, которую обычно можно найти в Windows. В крайнем правом углу находится кнопка Cortana, в которой также находится Центр уведомлении.
ОС была в значительной степени основана на жестах: свайп слева открывал меню Пуск, а свайп справа открывал Центр уведомлений. Свайп вниз сверху открывал Центр управления такими вещами, как режим полета и настройки Bluetooth, а свайп вверх открывал представление задач или позволял пользователю перетаскивать приложение, чтобы охватить оба экрана.
Любое приложение, которое пользователь открывал, было расположено поверх журнала, а это означает, что журнал всегда был доступен пользователю, проводя приложение, чтобы вернуться домой. Зак Боуден отметил, что Microsoft работала над отключением журнала, если вы предпочитаете более традиционный домашний опыт, но он никогда не видел этот вариант в действии.
Центр уведомлений на AndromedaOS довольно интересен. Microsoft объединила Cortana и Центр уведомлений в одну область, и теперь Cortana был «менеджером» ваших уведомлений. Уведомления сортировались в Центре уведомлений, а иконка Cortana пульсировала в правом нижнем углу, чтобы предупредить пользователя, когда он пропустил уведомление.
Andromeda Continuum
Одна из причин, по которой Microsoft хотела создать Composable Shell, заключалась в том, чтобы она могла объединить несколько оболочек в одну версию Windows для форм-факторов устройства, которые могли бы использовать ее преимущества. Помимо AndromedaOS, Microsoft также начала работу над версией WCOS для настольных ПК под кодовым названием Polaris. По сути, это должно было заменить Windows 10 S.
Polaris отличается более традиционным окружением рабочего стола, за исключением перестройки с нуля с использованием современного кода. Microsoft создавала версию WCOS, которая выглядела как Windows 10, но с полностью современным ядром и без устаревших компонентов. Это была захватывающая перспектива, и Боуден помнит сборки с плавной анимацией для таких вещей, как меню Пуск.
Из-за природы WCOS Microsoft могла переработать работу, которую она делала с Polaris, и использовать ее на AndromedaOS для Continuum. Когда пользователь подключал Andromeda к большому дисплею, он отображал Polaris Composer, и идея заключалась в том, что с Andromeda вы могли взять с собой в карман целый компьютер.
Зак Боуден полагает, что Continuum в Andromeda назывался режимом производительности и должен был стать полнофункциональной средой рабочего стола, в отличие от Continuum на Windows 10 Mobile. Polaris, как и AndromedaOS, были отложены на неопределенный срок примерно в одно и то же время.
Аппаратное обеспечение Andromeda
Аппаратные прототипы Andromeda примечательны тем, что они несколько отличаются от поставляемого продукта, который мы знаем как Surface Duo. Все, начиная от внешнего материала и заканчивая количеством камер, изменилось в период с 2018 по 2020 год. Существовало четыре инженерных варианта аппаратного обеспечения Andromeda, которые были созданы несколько лет назад.
К сожалению, по понятным причинам Зак Боуден не может поделиться фотографиями прототипов, которые он видел. Однако он может описать аппаратное обеспечение, и, к счастью, Microsoft уже представила нам краткий обзор прототипа Andromeda, поскольку Панос Панай был замечен с одним из них во время брифинга Маркеса Браунли на YouTube. Так что Зак будет использовать скриншоты из его видео.
Стоит отметить, что не все прототипы Andromeda были равны. Некоторые из упомянутых здесь функций отсутствуют на устройстве, показанном на изображениях в этой статье. Имея это в виду, давайте начнем с внешней оболочки, которая не была стеклянной. В отличие от Surface Duo, Andromeda использовала металлическое шасси для своей внешней оболочки, что обеспечивает совсем другое ощущение в руке.
Сами устройства также не были белыми, отличаясь более темным серо-черным внешним видом. Формы и размеры между Andromeda и Surface Duo несколько похожи, что Зак находит увлекательным. Microsoft была одержима идеей сделать этот продукт как можно более тонким, а его форма и размер были продуманы с самого начала.
Поскольку Andromeda был металлическим, на боковых сторонах устройства требовались антенные полосы, что характерно для большинства смартфонов. Когда Microsoft перешла на стекло на Surface Duo, они также заменили металл на поликарбонат по краям, что позволило им переработать антенную систему и скрыть эти антенные полосы.
Некоторые из наиболее значительных изменений между Surface Duo и Andromeda связаны с камерами. Более ранние прототипы Andromeda имели три камеры, две внешние и одну селфи-камеру внутри над левым дисплеем. Это резко контрастирует с Surface Duo, у которого есть только одна камера внутри над правым дисплеем.
Буден заявил, что внешние камеры на Andromeda — это основная камера с разрешением 12 МП и монохромный объектив, которые в сочетании друг с другом позволяют создавать уникальные возможности смешанной реальности, которые компания планировала продвигать с этим устройством. Пользователь может сканировать 3D-объект с помощью Andromeda и просматривать его в реальном мире, например, на HoloLens 2.
Основной шутер отличался заметным выступом камеры, что вызвало проблемы с форм-фактором. Поскольку Andromeda (и Surface Duo) предназначены для складывания на 360 градусов, наличие выпуклости камеры означало, что устройство не может складываться полностью. Это было проблемой при использовании устройства в одноэкранном режиме, например, при телефонных звонках, поскольку продукт не работал в одном месте.
Чтобы справиться с этим, Microsoft встроила камеру «divot» на противоположной стороне внешнего шасси, так что в одноэкранном режиме выступ камеры не влияет на форм-фактор. Это выглядело неприглядно на фотографиях, которые Зак видел, и он думает, что команда дизайнеров Surface согласилась, поэтому у нас нет внешней камеры на Surface Duo.
Он также занимал много дополнительного места внутри продукта, так как теперь у вас была зона мертвого пространства, чтобы выступ камеры не повлиял на удобство использования устройства при складывании на 360 градусов. Боуден думает, что между последними прототипами Andromeda и первыми прототипами Surface Duo Microsoft решила не идти на компромисс в отношении внешнего дизайна.
Более поздние прототипы имели 6 ГБ оперативной памяти и Snapdragon 845, который был актуален в то время. Если бы Andromeda не была отложена, продукт был бы выпущен с последними спецификациями на 2018 год. Более ранние прототипы имели Snapdragon 835, а это означает, что форм-фактор Andromeda прошел через три полных поколения процессоров, прежде чем, наконец, был выпущен как Surface Duo.
Из-за того, как Andromeda была ориентирована на перо, аппаратное обеспечение имело специальные магниты, которые позволяли Slim Pen прикрепляться к передней части. Наконец, некоторые прототипы имели то, что люди назвали кнопкой «Peek Mode», расположенной на одной стороне устройства. При нажатии кнопки устройство открывалось под определенным углом, чтобы отобразить дату, время и пропущенные уведомления на экране блокировки.
Идея Peek Mode имела гораздо больше смысла с этой кнопкой. Однако в поставляемой версии Surface Duo он полностью отсутствует.
Отставание от графика
Итак, почему проект Andromeda в конечном итоге был отменен? Зак Боуден заявил, что нет одной конкретной причины. Это было сочетание многих вещей; отсутствие мобильных приложений было главной проблемой. Но несколько источников также упомянули, что забота о качестве была еще одним крупным игроком в его отмене. Сборки были глючными, не соблюдались сроки, и люди, участвовавшие в проекте, становились все более разочарованными.
Первая важная веха, которую пропустил проект, была связана с проблемой нехватки приложений. Первоначально Microsoft планировала представить миру Andromeda и WCOS в марте 2018 года, а также начать поставки устройства «Insider Edition» разработчикам, чтобы они могли начать создавать приложения для этого нового форм-фактора.
Если бы Microsoft придерживалась этого графика, продукт был бы «официально» запущен осенью 2018 года, что дало бы разработчикам время для переноса своих приложений на UWP и внедрения сценариев с двумя экранами. Но когда Microsoft не смогла предоставить эту предварительную версию для разработчиков, будущее Andromeda было поставлено под сомнение.
Project Andromeda, как и большинство внутренних проектов Microsoft, проходил еженедельный процесс проверки с командой старших руководителей (SLT.) Именно в этих еженедельных проверках ответственные лица получали информацию о ходе работы над функциями, исправлениях ошибок, сроках и многом другом
Вполне возможно, что именно на этих собраниях SLT было принято решение отложить Andromeda на неопределенный срок. Опять же, источники указывают на ряд различных причин, по которым было принято это решение. Несколько источников упоминали о том, что SLT устала от постоянных проблем и задержек, и решение об отсрочке в какой-то степени было вызвано этим.
Постоянные задержки больше всего расстраивали команду Surface, которая действительно хотела выпустить телефон Surface в этом форм-факторе. Но в какой-то момент в середине 2018 года было принято решение отложить проект на неопределенный срок, решив судьбу AndromedaOS и Windows на телефонах.
Проект отставал от графика и не подавал никаких признаков того, что его наверстают. Это, добавленное к тому факту, что у продукта была серьезная проблема с приложениями, сделало решение об отмене проекта правильным. Microsoft рассматривала возможность эмуляции приложений Android поверх Windows и до этого, но не было жизнеспособного взаимодействия с конечным пользователем, которое можно было бы построить вокруг загрузки APK-файлов Android.
Насколько стало известно, многие люди, работавшие с Andromeda, перешли на Windows 10X, которая, благодаря природе WCOS, могла повторно использовать большую часть работы, изначально заложенной в AndromedaOS. Windows 10X, во многих отношениях, является духовным преемником как AndromedaOS, так и Polaris.
Project Epsilon
Хотя AndromedaOS больше не было, у команды Surface все еще было готовое оборудование, и они все еще хотели его выпустить. В какой-то момент в конце 2018 или начале 2019 года было принято решение превратить Andromeda в Android-устройство. Это было сделано очень тихо, так как большинство людей, которые работали над версией Windows, понятия не имели, что это решение было принято.
Когда Microsoft решила перепрофилировать Andromeda на Android, она также решила изменить свое кодовое имя. Это было возможно по двум причинам. Во-первых, чтобы помешать людям найти новую информацию о его прогрессе, и во-вторых, потому что кодовое имя «Andromeda» было очень сильно связано с Windows. В конце концов, это то, с чего началась вся история WCOS.
Когда Microsoft действительно перешла на Android, у нее не сразу появилась команда, которая могла бы подключиться и начать работу над улучшениями и настройками ОС Android, необходимыми для воплощения этого форм-фактора в жизнь, поэтому она заключила контракт со сторонними поставщиками, такими как Movial, чтобы сделать эту начальную основу. Многие из этих сотрудников сторонних поставщиков теперь работают полный рабочий день в Microsoft.
Есть сведения о том, что, поскольку Epsilon был основан на Andromeda, продукте Windows, Microsoft пришлось портировать некоторые драйвера Windows на Android, включая драйвер сенсорного управления и пера, а также собственный UEFI Microsoft. Зак заявил, что слышал истории о ранних прототипах Epsilon, у которых очень часто происходил сбой сенсорного драйвера, и, возможно, именно поэтому Пэнос Панай не прикасался к устройству в октябре 2019 года.
Пока команда Surface ждала завершения разработки программного обеспечения, она приступила к работе по переналадке аппаратного обеспечения в течение всего 2019 года. Она удалила внешние камеры, заменила внешний материал с металла на стекло, переработала антенную систему, переместила внутреннюю камеру и отполировала все для презентации оборудования в октябре 2019 года.
Боуден полагает, что Epsilon прошёл через три этапа Engineering Verification Testing (EVT), прежде чем было принято решение приступить к производству. У ранних моделей не было фронтальной вспышки, по крайней мере, невооруженным глазом. В любом случае, Surface Duo, хотя и не имеет некоторых функций и идей, с которыми Microsoft экспериментировала на Andromeda, представляет собой чистый, лаконичный и продуманный дизайн оборудования.
Обновлено 18 сентября 2020 года:
Уточнено, что первоначальная работа CShell на Windows 10 Mobile могла быть запланирована к выпуску в какой-то момент, но никогда этого не делала, когда Microsoft решила отказаться от Windows Phone в начале 2017 года.
Уточнено, что первоначальная работа CShell на Windows 10 Mobile могла быть запланирована к выпуску в какой-то момент, но никогда этого не делала, когда Microsoft решила отказаться от Windows Phone в начале 2017 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
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