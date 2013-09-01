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Microsoft может провести Surface Event 30 сентября

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 15:40
  • Просмотров: 102

По словам пользователя под ником «WalkingCat», мероприятие Surface состоится 30 сентября или 1 октября, в зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь.



Согласно предыдущему отчету, компания, как ожидается, анонсирует преемника Surface Pro X на базе ARM, который был выпущен в ноябре прошлого года.

Также Microsoft должна представить 12.5-дюймовый ноутбук среднего класса.
Илья Источник:
/twitter.com/_h0x0d_
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