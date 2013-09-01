Microsoft может провести Surface Event 30 сентября

Surface event = Oct. 1 or Sep. 30, not sure about the timezone stuff ???? — WalkingCat (@_h0x0d_) September 18, 2020

По словам пользователя под ником «WalkingCat», мероприятие Surface состоится 30 сентября или 1 октября, в зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь.Согласно предыдущему отчету, компания, как ожидается, анонсирует преемника Surface Pro X на базе ARM, который был выпущен в ноябре прошлого года.Также Microsoft должна представить 12.5-дюймовый ноутбук среднего класса.