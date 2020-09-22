Microsoft выпустит 85-дюймовую версию Surface Hub 2S в январе 2021 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:11
- Просмотров: 92
Surface Hub 2S расширяет линейку продуктов новым 85-дюймовым устройством, доступным для предпродажного бронирования в США, начиная со вчерашнего дня, и двумя новыми критически важными программными возможностями, которые позволяют людям эффективно и эффективно сотрудничать, независимо от того, где они работают.
Теперь Microsoft рада сообщить о четырех важных объявлениях для Surface Hub:
• Предпродажное бронирование Surface Hub 2S 85" начиналось вчера в США. Компании могут начать предпродажное бронирование Surface Hub 2S 85” в США уже сегодня, а позже в этом году последует еще больше рынков. Доступность начнется в январе 2021 года;
• Обеспечение полноценного опыта рабочего стола Windows 10 на Surface Hub 2S с конфигурациями Windows 10 Pro и Windows 10 Enterprise. Впервые в истории вы можете запустить на Surface Hub ту же самую Windows 10 Pro или Windows 10 Enterprise, которая работает на вашем ПК - это даст вам тот же знакомый опыт и функции, которыми вы наслаждаетесь на вашем ПК, такие как панель задач, меню Пуск, приложения и многое другое на великолепном большом экране;
• Представление Windows 10 Team 2020 Update, которое выйдет в октябре. Это обновление отвечает основным запросам клиентов и содержит новые дополнительные функции, которые помогают клиентам настраивать, управлять и совместно работать на устройствах Surface Hub 2S первого и второго поколений;
• Доведение Surface Hub 2S 50” до Китая в конце этого года. Microsoft знает, насколько важно для глобальных компаний поддерживать сотрудничество и связь между своими командами по всему миру, поэтому Microsoft рада представить Surface Hub в Китае, чтобы эти организации и их команды могли оставаться продуктивными, независимо от их местоположения или часового пояса;
Surface Hub 2S 85” теперь доступен для предпродажного бронирования
Начиная со вчерашнего дня, Surface Hub 2S 85” доступен для предпродажного бронирования коммерческим клиентам в США с большим количеством рынков, которые последуют в ближайшие месяцы, а доступность начнется в январе 2021 года.*
В Surface Hub 2S 85” Microsoft уделила такое же внимание деталям, как и каждому продукту в портфолио. Вот только на этот раз Microsoft довела его до поистине грандиозных масштабов. Этот новый, более крупный размер представляет собой кульминацию многолетнего прислушивания к нашим клиентам, чтобы лучше понять их потребности.
С диагональю более 85 дюймов компания предложила покупателям экран большего размера в меньшем корпусе, чем в предыдущей версии, с лицевыми панелями на 45% меньше, дисплеем на 20% тоньше и в целом на 30% легче, чем у его предшественника. Подгонка и отделка продукта замечательны, обеспечивая уровень качества, который нельзя найти где-либо еще.
Чтобы помочь клиентам объединить людей, место и технологии, Microsoft сотрудничала с партнерами из Steelcase для совместного проектирования серии монтажных решений. Steelcase Roam для Surface Hub 2S 85” предлагает плавающее настенное крепление для идеальной интеграции, настенное крепление с опорой на пол для легкой установки и мобильную тележку, которая обеспечивает гибкость и перенастраиваемость для любого пространства.
Чтобы узнать больше о том, как ИТ-специалисты могут подготовиться к Surface Hub 2S 85”, посетите страницу Surface IT Pro на Microsoft Docs.
Представление Windows 10 Pro и Enterprise на Surface Hub 2
Ранее в этом месяце Microsoft поделилась подробностями о новой конфигурации Surface Hub 2S 50” с Windows 10 Pro или Windows 10 Enterprise, которая теперь доступна для установки клиентами.
Конфигурация Windows 10 Pro или Enterprise на Surface Hub 2S дает людям действительно персонализированный опыт работы с Windows на великолепном большом экране со всеми знакомыми функциями Windows, которыми они пользуются на своем ПК, такими как панель задач, меню Пуск и настройка управления окнами. Также включены такие функции, как избранное браузера, возможность запуска любого приложения, как на своем ПК, и представление задач, которое может быть синхронизировано с другими ПК для непрерывности независимо от того, на каком устройстве работают люди. Это обеспечивает большую гибкость во время проведения совещаний, позволяя стоять или даже передвигаться, а также свободу использования нескольких режимов ввода с помощью рукописного ввода, сенсорного экрана или мыши и клавиатуры. Microsoft очень рада тому, как эта новая конфигурация может помочь клиентам более эффективно сотрудничать в то время, когда личная связь важнее, чем когда-либо.
Наконец, теперь люди могут быстро войти в систему с помощью Windows Hello с устройством считывания отпечатков пальцев Surface Hub 2, которое будет доступно исключительно для использования с конфигурациями Windows 10 Pro и Enterprise в Surface Hub 2.
Развертывание Windows 10 Team 2020 Update в октябре
Windows 10 Team Edition lдля Surface Hub разработана для больших экранов и конференц-залов с оптимизированной поддержкой управления предприятием и безопасностью, необходимой для общего устройства. Например, Windows 10 Team обеспечивает такие протоколы, как очистка устройства между собраниями, чтобы важная информация не передавалась за пределы собрания.
Здесь, на Ignite, Microsoft рада поделиться с вами информацией о следующем крупном обновлении Surface Hub, которое называется Windows 10 Team 2020 Update. С этим обновлением Microsoft начнет выпускать крупные обновления для Surface Hub в более привычном темпе, предлагая улучшения, функции и улучшения безопасности организациям по всему миру, которые перешли на гибридную рабочую среду или полностью вернулись к работе.
Это обновление адресовано основным запросам клиентов, начиная с полной поддержки организаций, использующих Azure Active Directory (Azure AD) для управления своими устройствами Surface Hub. Microsoft также добавила функции, которые помогут клиентам настраивать свои устройства Surface Hub и управлять ими, включая современную аутентификацию для учетных записей облачных устройств. Наконец, это обновление содержит значительные улучшения, которые помогают конечным пользователям встречаться и совместно работать на устройстве Surface Hub, включая поддержку нового Microsoft Edge, поддержку близкого взаимодействия с Microsoft Teams и многое другое.
Windows 10 Team 2020 Update начнет развертываться в виде бесплатного обновления для всех клиентов Surface Hub в следующем месяце.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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