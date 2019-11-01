Microsoft выпустила новые обновления для Surface Pro X
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:35
- Просмотров: 76
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X.
Surface Pro X
• Qualcomm Advanced Modem Subsystem Device (10400.1.77.0) включает самостоятельную регистрацию оператора мобильной связи;
• Qualcomm(R) Bluetooth Radio Driver – Bluetooth (1.0.1080.0) улучшает надежность соединения BT, когда устройство выходит из спящего режима;
• Qualcomm(R) Bluetooth UART Transport Driver – Bluetooth (1.0.1080.0) улучшает надежность соединения BT, когда устройство выходит из спящего режима;
• Qualcomm(R) System Manager Device Extension (10400.1.77.0) включает самостоятельную регистрацию оператора мобильной связи;
• Qualcomm(R) Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc - Network adapters (1.0.1080.0) улучшает надежность подключения Wi-Fi, когда устройство выходит из спящего режима;
• Snapdragon (TM) X24 LTE Modem - Network adapters (1.0.1180.0) включает самостоятельную регистрацию оператора мобильной связи;
• Surface Hot Plug - System devices (3.71.139.0) улучшает стабильность системы и решает проблемы, связанные с системной bugcheck;
• Surface Light Sensor - System devices (1.37.139.0) решает проблемы, связанные с системной bugcheck;
• Surface Pro X Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc - Network adapters (10400.1.22.0) улучшает надежность подключения Wi-Fi, когда устройство выходит из спящего режима;
• Surface Touch Pen Processor - Human Interface Devices (4.212.137.0) улучшает рукописный ввод пером, когда ладонь также находится на экране;
• Surface UEFI – Firmware (3.527.140.0) улучшает стабильность системы и решает проблемы, связанные с системной bugcheck;
• Surface Dock 2 Firmware Update Driver Extension (5.5.0.0) включает обновление Surface Dock 2;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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