Microsoft выпустила новые обновления для Surface Laptop 3
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 22:34
- Просмотров: 61
Компания Microsoft выпустила новые обновления для Surface Laptop 3.
Surface Laptop 3
• Surface UEFI – Firmware (7.124.140.0) решает проблемы, связанные с автоматической регулировкой яркости при низкой яркости;
• Surface System Aggregator – Firmware (14.310.139.0) улучшает стабильность устройства и надежность батареи;
• Surface Integration Service Device - System devices (6.94.139.0) улучшает надежность работы с приложением Surface;
• Surface Keyboard – Firmware (14.102.139.0) решает проблемы с повторением нажатия клавиш;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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