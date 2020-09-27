Surface Duo получит обновление операционной системы в октябре
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:35
- Просмотров: 138
Зак Боуден заявил, что Surface Duo получит обновление операционной системы в октябре.
Ожидается, что обновление будет иметь ряд исправлений, а также обновление безопасности Android 10.
For those asking, yes Microsoft is planning to release a new OS update for Surface Duo in October that will bring with it more fixes. It's in testing internally now and will include the October security patch too. OS updates will be monthly.— Zac Bowden (@zacbowden) September 27, 2020
Кроме того, Microsoft тестирует следующие функции:
• Предполагается, что Microsoft тестирует автоматический оптимизатор изображений на основе AI (Image Refiner);
• Сообщается, что Microsoft работает над 3D-сканированием с помощью камеры (Photo Solid);
• Microsoft тестирует систему электронной стабилизации изображения (EIS);
• Microsoft тестирует предварительный просмотр HDR-изображения в реальном времени без задержки срабатывания затвора (zzHDR);
• Microsoft тестирует поддержку нескольких кадров;
Microsoft также пытается исправить проблемы с производительностью, проблемы с интерфейсом жестов и сбои приложений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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