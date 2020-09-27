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Surface Duo получит обновление операционной системы в октябре

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 16:35
  • Просмотров: 138

Зак Боуден заявил, что Surface Duo получит обновление операционной системы в октябре.

Ожидается, что обновление будет иметь ряд исправлений, а также обновление безопасности Android 10.



Кроме того, Microsoft тестирует следующие функции:

• Предполагается, что Microsoft тестирует автоматический оптимизатор изображений на основе AI (Image Refiner);
• Сообщается, что Microsoft работает над 3D-сканированием с помощью камеры (Photo Solid);
• Microsoft тестирует систему электронной стабилизации изображения (EIS);
• Microsoft тестирует предварительный просмотр HDR-изображения в реальном времени без задержки срабатывания затвора (zzHDR);
• Microsoft тестирует поддержку нескольких кадров;

Microsoft также пытается исправить проблемы с производительностью, проблемы с интерфейсом жестов и сбои приложений.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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