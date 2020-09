Слух: 12.5-дюймовый ноутбук от Microsoft будет называться Laptop Go

Ранее появилась информация о том, что Microsoft выпустит ноутбук среднего класса. Ожидается, что устройство будет иметь 12,5-дюймовый дисплей и стоить от $699 за самый базовый вариант. Это устройство должно быть выпущено вместе c Surface Pro X 2 на ближайшем мероприятии Surface.Теперь, согласно новому отчету WinFuture, ноутбук среднего класса и Pro X 2 могут быть представлены 1 октября. Сообщается, что новое 12.5-дюймовое устройство упоминается розничными продавцами как Surface Laptop Go, но фактическая торговая марка ноутбука все еще неизвестна. В отчете также говорится, что вся линейка может предлагаться с процессором Core i5-1035G1 10-го поколения, который представляет собой 10-нм чип без графики Iris Plus. Предполагается, что этот шаг сделан для того, чтобы сохранить однородность компонентов для снижения затрат. Microsoft также может отказаться от камеры Windows Hello, перейдя на датчик отпечатков пальцев, установленный на кнопке питания, для биометрической аутентификации.Кроме того, компания, как сообщается, также готовит конфигурацию устройства, предназначенную для клиентов из сферы образования, которая оснащено 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. В отчете также говорится, что все конфигурации хранилища могут поставляться с более дешевыми модулями флэш – памяти – включая вариант 256 ГБ – вместо твердотельных накопителей. Самая низкоуровневая конфигурация может работать под управлением Windows 10 Home in S Mode, а более дорогие конфигурации получат Windows 10 Pro. Функции подключения получат поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.Узнать другие подробности можно здесь