Чехол-бампер для Surface Duo теперь доступен в четырех цветах
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 16:30
- Просмотров: 0
Чехол-бампер для Surface Duo стал доступен в четырех цветах.
Этот чехол-бампер, как и большинство чехлов для смартфонов, предназначен для защиты Surface Duo от падений или ударов, но специально сконструирован так, чтобы соответствовать Duo, не влияя на его складную функциональность с двумя экранами.
Доступны следующие цвета: Glacier, Ice Blue, Ember и Graphite.
Вы можете купить данный аксессуар здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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