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Чехол-бампер для Surface Duo теперь доступен в четырех цветах

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 16:30
  • Просмотров: 0

Чехол-бампер для Surface Duo стал доступен в четырех цветах.

Этот чехол-бампер, как и большинство чехлов для смартфонов, предназначен для защиты Surface Duo от падений или ударов, но специально сконструирован так, чтобы соответствовать Duo, не влияя на его складную функциональность с двумя экранами.



Доступны следующие цвета: Glacier, Ice Blue, Ember и Graphite.

Вы можете купить данный аксессуар здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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