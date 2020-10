здесь

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3 и Surface Pro 7.• Surface Integration Service Device - System devices (6.94.139.0) улучшает стабильность системы;• (Surface Book Base v3 Firmware Update) - no Device Manager notes (1.60.137.0) улучшает интеграцию между системными службами;• NVIDIA GeForce GTX - Display adapters (27.21.14.5177) имеет обновления безопасности и улучшает производительность графики;• Surface System Aggregator – Firmware (10.102.139.0) исправляет проблему, из-за которой процессор не возобновлял работу после снижения скорости;• Intel AVStream Camera 2500 - System devices (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• Intel Camera - Control Logic -System devices (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• Intel(R) Imaging Signal Processor -System devices (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• Surface Camera Front - System devices (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• (Surface Camera Front) - no Device Manager notes (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• Surface Camera Rear - System devices (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• (Surface Camera Rear) - no Device Manager notes (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• Surface Camera IR -System devices (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• (Surface Camera IR) - no Device Manager notes (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• Surface Camera Front - System devices (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• (Surface Camera Front) - no Device Manager notes (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• Surface Camera IR -System devices (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• (Surface Camera IR) - no Device Manager notes (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• Surface Camera Rear - System devices (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• (Surface Camera Rear) - no Device Manager notes (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• Intel Camera - Control Logic -System devices (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• Intel(R) Imaging Signal Processor -System devices (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• Intel AVStream Camera 2500 - System devices (42.18362.3.2451) улучшает опыт камеры и снижает энергопотребление во время использования;• Surface Touch Pen Processor - Human Interface Devices (3.328.137.0) улучшает рукописный ввод пером, когда ладонь тоже находится на экране;• Surface Integration Service Device - System devices (6.94.139.0) улучшает интеграцию между службами;• Surface Pen 0953 Firmware Update – Firmware (1.155.139.0) включает обновление прошивки Slim Pen;• (Surface Pen 0953 Firmware Update) - no Device Manager notes (1.65.137.0) включает обновление прошивки Slim Pen;• Surface Pen Cfu Over Ble LC Connection – Firmware (1.18.139.0) улучшает рукописный ввод Slim Pen и сопряжение;• Surface Pen BLE LC Adaptation Driver - Human Interface Devices (2.17.139.0) улучшает рукописный ввод Slim Pen и сопряжение;• Surface Touch Firmware – Firmware (3.1.65.139) улучшает стабильность сенсорного ввода и пера;• Surface UEFI – Firmware (8.124.140.0) исправляет проблемы, связанные с автоматической регулировкой яркости при низкой яркости;Узнать другие подробности можно здесь