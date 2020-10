Surface Pro X for Business

Компания Microsoft анонсировала Surface Laptop Go и новый Surface Pro X.Идея работать и учиться дома, которая в какой-то момент казалась временной, для многих из нас стала более постоянной. Даже когда некоторые люди в городах по всему миру возвращаются к работе и учебе лично, многие другие вынуждены реорганизовывать дома, создавая импровизированные офисы и классы. Независимо от того, едете ли вы на работу через дом или через город, компьютер продолжает играть важную роль в поддержании связи всех нас с нашей работой, школой и жизнью – и каждый член семьи нуждается в нем.Поскольку Microsoft продолжает расширять семейство устройств Surface с помощью нового Surface Laptop Go и обновлений для Surface Pro X, цель компании - разработать Surface для каждого человека, стиля работы и местоположения. Чтобы подарить каждому человеку в вашей семье или организации ноутбук, который не просто то, что вам нужно, а то, чем вы хотите пользоваться. Виртуальный офис, в котором вы хотите быть, виртуальный класс, который вовлекает вас в учебу, место, где вы можете играть в свою любимую игру или смотреть фильм – с ярким и живым экраном, плавной и удобной клавиатурой, высококачественными камерами и микрофонами, а также универсальностью сенсорных экранов.В Surface Laptop Go Microsoft добавила функции, которые больше всего нравятся покупателям Surface Laptop, в меньшем и более доступном дизайне. Для людей, которым необходимо оставаться на связи и которым нужна универсальность 2: 1 с великолепным экраном от края до края, Microsoft также предлагает новые обновления для Surface Pro X, включая новые возможности для работы с приложениями, улучшенную производительность и новую платиновую отделку. А для тех, кто хочет обновить свой домашний офис или домашнюю классную комнату, компания предлагает несколько новых аксессуаров Surface и Microsoft.Начиная с $549, Surface Laptop Go обеспечивает идеальный баланс стиля, производительности и времени автономной работы в самом легком и доступном ноутбуке Surface. У него красивый 12.4-дюймовый сенсорный дисплей PixelSense, большой точный трекпад и полноразмерная клавиатура с ходом клавиш 1.3 мм для точного и удобного набора текста. Элегантный обтекаемый дизайн представлен в трех прочных и легких металлических вариантах отделки: Ice Blue, Sandstone и Platinum. Для быстрого и безопасного входа в систему на некоторых моделях Surface Laptop Go есть кнопка питания по отпечатку пальца с возможностью входа в систему одним касанием через Windows Hello. Вход в систему одним касанием также обеспечивает быстрый и безопасный доступ к файлам OneDrive Personal Vault и многому другому, чтобы вы могли быстро подключиться к ним и работать продуктивно. Surface Laptop Go оснащен четырехъядерным процессором Intel i5 10-го поколения с оперативной памятью до 16 ГБ и хранилищем объемом 256 ГБ, а каждая конфигурация оптимизирована для производительности и времени автономной работы. Все конфигурации Surface Laptop Go кажутся резкими и быстрыми, даже на начальном уровне, используя все преимущества облачных возможностей, таких как Microsoft 365 и онлайн-хранилище. Благодаря до 13 часам автономной работы и быстрой зарядке он будет поддерживать вас в течение всего дня.Учитесь вы или работаете, скорее всего, вы сейчас используете камеру, динамики и микрофоны чаще, чем когда-либо прежде. Surface Laptop Go оснащен встроенной HD-камерой 720p и студийными микрофонами, чтобы ваши коллеги и одноклассники могли четко видеть и слышать вас. Omnisonic Speakers и Dolby Audio окружают вас потрясающим звуком – будь то видеозвонок, просмотр фильма, прослушивание музыки и многое другое. Чтобы помочь вам подключиться, есть порты USB A и USB C, аудиоразъем и разъем Surface.Для семей, студентов и предприятий, ищущих новое устройство для добавления в свои семьи или организации, Surface Laptop Go предлагает премиальный внешний вид Surface по удивительной цене.В октябре прошлого года Microsoft представила Surface Pro X, чтобы раздвинуть границы того, каким может быть постоянно подключенное, сверхлегкое и невероятно тонкое устройство 2:1. Он создан для людей, которые готовы к тому, что будет дальше – которые должны быть подключены, продуктивны и креативны в любое время. Microsoft тесно сотрудничала с Qualcomm, чтобы разработать кастомный кремний для создания мощного ПК, который извлекает выгоду из поколений инноваций в мобильных архитектурах. Сегодня Surface Pro X становится еще лучше благодаря новой конфигурации, которая включает в себя кастомный процессор следующего поколения и новую платиновую отделку, а также новые возможности приложений, что приводит к более длительному времени автономной работы и повышению производительности на всех устройствах Surface Pro X.Для клиентов, которым требуется больше мощности, Microsoft обновила топовые конфигурации, добавив новый процессор Microsoft SQ 2 – самый быстрый процессор в своем классе – и новую платиновую отделку. Новые конфигурации начинаются с $1499.99. Microsoft также представляет три новых цвета для Signature Keyboard: Platinum, Ice Blue и Poppy Red, причем все они имеют такую же встроенную память и беспроводную зарядку для Surface Slim Pen.Surface Pro X предлагает вам лучшее из сегодняшних возможностей Интернета, таких как Microsoft 365, Microsoft Edge, Netflix, Spotify и другие, одновременно поддерживая тысячи существующих приложений для Windows, которые вы знаете и любите сегодня, например Google Chrome, Firefox и Whatsapp. Microsoft также воодушевлена динамикой, которую она наблюдает со стороны ключевых партнеров по приложениям, которые внедряют Windows 10 on ARM, пользуясь преимуществами мощности и производительности процессоров Microsoft SQ 1 и SQ 2, чтобы предоставить новые возможности всем клиентам Surface Pro X. Microsoft сделала Microsoft Edge быстрее и анонсировала новую версию Microsoft Teams, оптимизированную для Windows on ARM. Мы также расширит поддержку запуска приложений x64 с эмуляцией x64, и ее развертывание начнется позже в этом году. Для разработчиков код Visual Studio обновлен для нативной работы. Microsoft стремится помочь организациям обеспечить работу приложений с Windows 10 и Microsoft 365 Apps на устройствах ARM64 с помощью App Assure with Fast Track. Все это повышает общую производительность и увеличивает время автономной работы. Surface Pro X теперь обеспечивает до 15 часов автономной работы в обеих конфигурациях.Surface Pro X - самый тонкий и самый удобный для подключения 2:1 из всех, что Microsoft когда-либо поставляла, и компания рада предоставить эти новые возможности в то время, когда возможности подключения никогда не были так важны. Доступ к быстрой и надежной полосе пропускания для поддержки удаленного обучения и работы нескольких человек в семье стал для многих проблемой. Благодаря сверхбыстрому гигабитному подключению LTE пользователи Surface Pro X всегда имеют прямое подключение по запросу - даже если их дети используют Xbox или их сосед по комнате участвует в видеозвонке.Если ваша домашняя установка нуждается в обновлении в этот праздник, у Microsoft есть несколько новых аксессуаров для оснащения ваших новых рабочих или учебных помещений.— это тонкая, узкая и элегантная клавиатура, оптимизированная для современной производительности, с возможностью плавного переключения между тремя устройствами по Bluetooth, 2-летним сроком службы батареи и двумя вариантами цвета по цене $69.99;—это тонкая, современная и элегантная цифровая клавиатура с беспроводной связью Bluetooth, которая позволяет вам получить максимальную отдачу от вашего Surface или современного ПК по цене $24.99;предлагает самый простой способ проецирования вашего ПК с Windows на большой экран, поддерживает разрешение 4K и стоит $69.99;отличается удобным эргономичным дизайном и превосходной производительностью беспроводной связи благодаря мягкому упору для большого пальца, легкой и прочной конструкции и двум настраиваемым кнопкам. Доступна в нескольких цветах по цене $49.99;, теперь доступная в Sandstone, легкая и портативная, идеально дополняет Surface Laptop Go;Новый Surface Laptop Go и новые конфигурации Surface Pro X доступны для предварительного заказа сегодня на некоторых рынках в Microsoft Store на microsoft.com и у других крупных розничных продавцов и будут доступны для покупки с 13 октября. Microsoft продолжает расширять линейку устройств и аксессуаров Surface, чтобы упростить поиск Surface, который подходит именно вам. Чтобы лучше удовлетворить глобальный спрос на Surface, который компания наблюдает, компания рады сообщить, что предлагает Surface потребителям на 11 новых европейских рынках: Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения.Организации, в том числе коммерческие, образовательные и государственные/частные, могут узнать больше о Surface Laptop Go for Business Surface Accessories for Business , связавшись со своим местным коммерческим посредником Узнать другие подробности можно здесь