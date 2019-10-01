Microsoft решила убрать страницу Surface Neo со своего веб-сайта
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 19:08
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Компания Microsoft решила убрать страницу Surface Neo со своего веб-сайта.
Не так давно страница Surface Neo была на веб-сайте Microsoft. Какое-то время она сообщала, что устройство будет выпущено в праздничный сезон 2020 года, а затем, когда Microsoft отложила релиз устройства, это сообщение было удалено. Теперь страница устройства и вовсе была удалена.
В мае Microsoft объявила, что Windows 10X перепрофилируется под одноэкранные устройства, а поддержка двух экранов отодвигается на неопределенный срок.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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