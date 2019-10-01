Компания Microsoft решила убрать страницу Surface Neo со своего веб-сайта.Не так давно страница Surface Neo была на веб-сайте Microsoft. Какое-то время она сообщала, что устройство будет выпущено в праздничный сезон 2020 года, а затем, когда Microsoft отложила релиз устройства, это сообщение было удалено. Теперь страница устройства и вовсе была удалена.В мае Microsoft объявила, что Windows 10X перепрофилируется под одноэкранные устройства, а поддержка двух экранов отодвигается на неопределенный срок.