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Microsoft решила убрать страницу Surface Neo со своего веб-сайта

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 19:08
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft решила убрать страницу Surface Neo со своего веб-сайта.

Не так давно страница Surface Neo была на веб-сайте Microsoft. Какое-то время она сообщала, что устройство будет выпущено в праздничный сезон 2020 года, а затем, когда Microsoft отложила релиз устройства, это сообщение было удалено. Теперь страница устройства и вовсе была удалена.

В мае Microsoft объявила, что Windows 10X перепрофилируется под одноэкранные устройства, а поддержка двух экранов отодвигается на неопределенный срок.
Илья Источник:
neowin.net
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