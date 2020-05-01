Microsoft выпустила новое обновление для Surface Duo
-
- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:07
- Просмотров: 111
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.
2020.910.72 (разблокированное устройство)
• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android - октябрь 2020 г.;
• Улучшает стабильность вызовов и опыт работы;
• Улучшает стабильность сенсорного управления;
• Улучшает работу с одним экраном Facebook Messenger при запуске путем нажатия на пузырек чата Facebook;
• Улучшает стабильность устройства;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 58
Пользователей: 0
Гостей: 58
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 58
Роботы: Yandex Google
+6Новостей: 12501
+0Комментариев: 39447
+1Пользователей: 10038