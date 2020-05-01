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Microsoft выпустила новое обновление для Surface Duo

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 17:07
  • Просмотров: 111

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.

2020.910.72 (разблокированное устройство)

• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android - октябрь 2020 г.;
• Улучшает стабильность вызовов и опыт работы;
• Улучшает стабильность сенсорного управления;
• Улучшает работу с одним экраном Facebook Messenger при запуске путем нажатия на пузырек чата Facebook;
• Улучшает стабильность устройства;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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