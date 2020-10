Microsoft выпустила Surface Laptop Go и новый Surface Pro X

В начале этого месяца Microsoft анонсировала последние дополнения к семейству Surface. В отличие от прошлой пары лет, когда были анонсированы новые модели Surface Pro и Surface Laptop, в этом году мы получили кое-что другое. Существуют новые конфигурации Surface Pro X и совершенно новый Surface Laptop Go.Как и было обещано, оба новых ПК доступны уже сегодня. Если вы сделали предварительный заказ, то, вероятно, уже получили уведомление об отправке.Surface Pro X теперь доступен с процессором SQ2 и платиновым цветом. Новый цвет является эксклюзивным для SQ2, стоимость которого начинается с $1499. Вы также можете получить клавиатуру Surface в новых необычных цветах, таких как Poppy Red, Ice Blue и Platinum.Вы можете найти Surface Pro X здесь , а клавиатуру Surface - здесь А еще есть Surface Laptop Go, новая легкая и компактная версия Surface Laptop от Microsoft. У него Intel Core i5-1035G1, в отличие от Pentium Gold, который есть в Surface Go, и он весит всего 1.11 кг.Начальная конфигурация Surface Laptop Go начинается с $549, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти eMMC и Intel Core i5.Вы можете купить Surface Laptop Go здесь