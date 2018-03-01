Компания Microsoft обновила Microsoft Surface Duo Emulator
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 00:08
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Microsoft выпустила обновление для Surface Duo Emulator.
Угол шарнира и кнопки положения
Кнопки положения теперь доступны на панели инструментов эмулятора - нажмите и удерживайте текущее положение, чтобы переключиться на другое положение:
В окне расширенных элементов управления вы также можете выбрать положение (закрытое, перевернутое, полуоткрытое, открытое, палатка) или выбрать определенный угол поворота (0-360 градусов):
Положение устройства
На этом скринкасте показан пример угла шарнира, выполняемый на симуляторе при настройке положения:
Нажмите на изображение для демонстрации
Когда угол поворота превышает 235 градусов, эмулятор переключается на одноэкранный режим (как на реальном устройстве), и вы можете дважды нажать, чтобы переключить активный экран.
Известные проблемы
Картирование текущего положения слегка неточно. Вот почему вы можете заметить, что при использовании открытой позы эмулятор устанавливает угол шарнира на 240 градусов вместо ожидаемых 180. Это связано с тем, как внутренне рассчитывается угол по умолчанию для каждого положения, и это определенно то, что Microsoft хочет исправить в будущем релизе.
Использование ползунка угла поворота во всех случаях должно заставить ОС эмулятора Surface Duo обновлять внутреннее представление положения. Это верно даже для суб-пооложений, которые в настоящее время недоступны как «быстрые прыжки» из пользовательского интерфейса кнопки положения. Например, попробуйте установить угол поворота шарнира на что-то меньшее, чем 75 градусов, пока экран выключен, и проверьте режим Peek.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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