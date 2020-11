Microsoft выпустила новые обновления для Surface Laptop 3 и Surface Book 2

здесь

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 и Surface Book 2.• AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter/AMD Radeon (TM) Vega 11 Graphics – Display adapters (26.20.12061.1000) улучшает производительность графики и разрешение дисплея с помощью сторонних док-станций;• Surface Integration Service Device - System devices (6.94.139.0) улучшает интеграцию между системными службами;• Surface Panel – Monitor (4.28.139.0) улучшает производительность цветового профиля устройства;• Surface Keyboard – Firmware (14.102.139.0) устраняет конфликт подключения USB - type C, который мог повлиять на функциональность клавиатуры;• Surface UEFI – Firmware (1.2547.140.0) улучшает производительность системы и устраняет связанную с ней bugcheck;• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) улучшает производительность звука при потоковой передаче контента;• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука при потоковой передаче контента;• Realtek High Definition Audio (SST) Extension - no Device Manager notes (6.1.0.6) улучшает интеграцию между системными службами;• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) улучшает производительность звука при потоковой передаче контента;• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука и устраняет связанную с ним bugcheck;• Realtek High Definition Audio (SST) Extension - no Device Manager notes (6.1.0.6) улучшает интеграцию между системными службами;• Surface Integration – System devices (6.94.139.0) улучшает интеграцию между системными службами;Узнать другие подробности можно здесь