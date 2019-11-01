Microsoft выпустила новые обновления для Surface Laptop 3 и Surface Book 2
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 15:49
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 и Surface Book 2.
Surface Laptop 3 с процессором AMD
• AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter/AMD Radeon (TM) Vega 11 Graphics – Display adapters (26.20.12061.1000) улучшает производительность графики и разрешение дисплея с помощью сторонних док-станций;
• Surface Integration Service Device - System devices (6.94.139.0) улучшает интеграцию между системными службами;
• Surface Panel – Monitor (4.28.139.0) улучшает производительность цветового профиля устройства;
• Surface Keyboard – Firmware (14.102.139.0) устраняет конфликт подключения USB - type C, который мог повлиять на функциональность клавиатуры;
• Surface UEFI – Firmware (1.2547.140.0) улучшает производительность системы и устраняет связанную с ней bugcheck;
• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) улучшает производительность звука при потоковой передаче контента;
• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука при потоковой передаче контента;
• Realtek High Definition Audio (SST) Extension - no Device Manager notes (6.1.0.6) улучшает интеграцию между системными службами;
Surface Book 2
• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) улучшает производительность звука при потоковой передаче контента;
• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука и устраняет связанную с ним bugcheck;
• Realtek High Definition Audio (SST) Extension - no Device Manager notes (6.1.0.6) улучшает интеграцию между системными службами;
• Surface Integration – System devices (6.94.139.0) улучшает интеграцию между системными службами;
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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