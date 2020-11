Microsoft выпустила новые обновления для Surface Go 2

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2.• Surface UEFI – Firmware (1.0.1.1) улучшает стабильность системы;• Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz – Network Adapters (21.110.3.2) улучшает стабильность Wi-Fi и решает проблемы, связанные с системной bugcheck;• Intel(R) Wireless Bluetooth(R) – Bluetooth (21.110.0.3) улучшает стабильность Bluetooth;• Surface Dock Firmware Update (2.49.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 во время сценариев Wake On LAN и улучшает общую стабильность;• (Firmware update extension) - no Device Manager notes (5.5.0.0) улучшает надежность Surface Dock 2 во время сценариев Wake On LAN и улучшает общую стабильность;• Surface PD Controller (2.6.0.0) обновляет профиль подачи питания USB-type C;Узнать другие подробности можно здесь