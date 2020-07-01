Microsoft выпустила новые обновления для Surface Go 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 15:06
- Просмотров: 157
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2.
Surface Go 2
• Surface UEFI – Firmware (1.0.1.1) улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz – Network Adapters (21.110.3.2) улучшает стабильность Wi-Fi и решает проблемы, связанные с системной bugcheck;
• Intel(R) Wireless Bluetooth(R) – Bluetooth (21.110.0.3) улучшает стабильность Bluetooth;
• Surface Dock Firmware Update (2.49.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 во время сценариев Wake On LAN и улучшает общую стабильность;
• (Firmware update extension) - no Device Manager notes (5.5.0.0) улучшает надежность Surface Dock 2 во время сценариев Wake On LAN и улучшает общую стабильность;
• Surface PD Controller (2.6.0.0) обновляет профиль подачи питания USB-type C;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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