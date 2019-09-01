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Новые фотографии прототипа Surface Pro 8

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 16:55
  • Просмотров: 62

Не так давно мы опубликовали информацию об инженерном образце Surface Pro 8, который можно было купить на eBay.

Это устройство было приобретено пользователем под ником «unreliable_noob», который опубликовал больше фотографий данного устройства.





















Он сообщил, что внешне он неотличим от Surface Pro 7, но, конечно же, оснащен процессором Intel Core i7-1165G7, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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