Новые фотографии прототипа Surface Pro 8
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 16:55
- Просмотров: 62
Не так давно мы опубликовали информацию об инженерном образце Surface Pro 8, который можно было купить на eBay.
Это устройство было приобретено пользователем под ником «unreliable_noob», который опубликовал больше фотографий данного устройства.
Он сообщил, что внешне он неотличим от Surface Pro 7, но, конечно же, оснащен процессором Intel Core i7-1165G7, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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