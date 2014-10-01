Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Surface Duo получил новое обновление для Microsoft Launcher

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 01:19
  • Просмотров: 0

Surface Duo получил обновление для Microsoft Launcher через Google Play Store (6.2.201004.92370.)

Вот список улучшений:

• Улучшения страницы ленты на Surface Duo;
• Обзор улучшений на Surface Duo;
• Поддерживается время на экране;
• Поддерживается создание группы приложений через контекстное меню;
• Поиск по ключевым словам поддерживается в приложениях MS Office;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Surface Duo получил первое обновление для Microsoft Launcher через Google Play Store

Surface Duo получил первое обновление для Microsoft Launcher через Google Play Store

Surface Pro 4 получил обновление

Surface Pro 4 получил обновление

Прошивка Surface Dock скоро будет выпущена для Surface Pro X

Прошивка Surface Dock скоро будет выпущена для Surface Pro X

Microsoft выпустила новую прошивку для Surface Pro 3

Microsoft выпустила новую прошивку для Surface Pro 3

После релиза Windows 10 Габриэль Ауль получил повышение

После релиза Windows 10 Габриэль Ауль получил повышение




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 19
Пользователей: 0
Гостей: 19
Роботы: Google Yandex
+7  
Новостей: 12662
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10046