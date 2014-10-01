Surface Duo получил новое обновление для Microsoft Launcher
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 01:19
- Просмотров: 0
Surface Duo получил обновление для Microsoft Launcher через Google Play Store (6.2.201004.92370.)
Вот список улучшений:
• Улучшения страницы ленты на Surface Duo;
• Обзор улучшений на Surface Duo;
• Поддерживается время на экране;
• Поддерживается создание группы приложений через контекстное меню;
• Поиск по ключевым словам поддерживается в приложениях MS Office;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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