Microsoft обновила даты жизненного цикла поддержки для ряда ПК Surface
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:25
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Microsoft обновила документ о жизненном цикле поддержки драйверов и микропрограмм Surface, чтобы отразить подробную информацию о сроках поддержки для множества устройств Surface. К ним относятся недавно выпущенные устройства, такие как Surface Laptop Go, Surface Go 2, а также обновления для более старых устройств, таких как Surface Book 2, Laptop и многих других. Обновленные даты отмечают, что компания поддерживает такие же старые устройства, как Pro 4 и оригинальный Surface Book – выпущенный в 2015 году – до ноября 2021 года. Интересно, что в документе пока нет Surface Duo под управлением Android.
Компания Microsoft делит поддержку своих устройств на две «части» – период поддержки драйверов и период поддержки версии ОС. Первое относится к периоду, в течение которого устройство Surface будет получать обновления драйверов и прошивки, а второе - к версиям Windows, поддерживаемым устройством. Естественно, политики жизненного цикла поддержки Windows 10 применяются ко всем устройствам, а это означает, что релизы ОС, поддержка которых завершена, не будут поддерживаться.
Microsoft добавила, что она «не будет поддерживать версии ОС Windows ранее, чем версии ОС, поддерживаемые при выпуске устройства». Это означает, что если ваше устройство Surface поставляется с Windows 10 версии 2004, эти устройства не будут поддерживать более старые релизы, такие как версия 1909, даже если для этих версий еще не закончена поддержка. Вы можете перейти на эту страницу, чтобы проверить список поддерживаемых операционных систем для каждого устройства.
Вот список устройств, которые в настоящее время перечислены как поддерживаемые, а также даты окончания их жизненного цикла поддержки:
Microsoft также отметила, что компьютеры Surface будут получать поддержку по крайней мере в течение четырех лет после выпуска. Однако, если компания продлит сроки, она заранее предоставит пользователям обновленную информацию о расширении поддержки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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