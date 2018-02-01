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Microsoft выпустила Surface Go 2 и Surface Book 3 в Индии

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 21:30
  • Просмотров: 95

Microsoft объявила о доступности Surface Go 2 и Surface Book 3 в Индии, тем самым завершив доступность всего портфеля Surface в Индии на данный момент, за исключением обновленного Surface Pro X и нового Surface Laptop Go.

Surface Go 2

Surface Go 2 сохранил тот же компактный дизайн, что и оригинал, но теперь оснащен большим 10.5-дюймовым дисплеем, улучшенным временем автономной работы и процессором Intel Core M 8-го поколения.



Microsoft также предлагает различные типы чехлов и аксессуаров в различных цветах, включая Platinum, Black, Poppy Red и Ice Blue, которые подходят к Surface Go 2.

Surface Book 3

Surface Book 3 доступен в двух размерах - 13 и 15 дюймов. Он поставляется с процессором Intel Core 10-го поколения, дискретным графическим процессором NVIDIA на выбор и возможностью выбрать до 32 ГБ ОЗУ.



Для удовлетворения потребностей коммерческих клиентов и высших учебных заведений существует также вариант с NVIDIA Quadro RTX 3000.



В то время как Surface Go 2 доступен в четырех вариантах памяти, начиная ₹42.999 ($577), Surface Book 3 доступен только для коммерческих клиентов в Индии через местных коммерческих посредников. Он поставляется в различных конфигурациях, начиная с ₹156.299 ($2099) и заканчивая ₹340.399 ($4572).
Илья Источник:
neowin.net
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