Microsoft выпустила Surface Go 2 и Surface Book 3 в Индии
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:30
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Microsoft объявила о доступности Surface Go 2 и Surface Book 3 в Индии, тем самым завершив доступность всего портфеля Surface в Индии на данный момент, за исключением обновленного Surface Pro X и нового Surface Laptop Go.
Surface Go 2
Surface Go 2 сохранил тот же компактный дизайн, что и оригинал, но теперь оснащен большим 10.5-дюймовым дисплеем, улучшенным временем автономной работы и процессором Intel Core M 8-го поколения.
Microsoft также предлагает различные типы чехлов и аксессуаров в различных цветах, включая Platinum, Black, Poppy Red и Ice Blue, которые подходят к Surface Go 2.
Surface Book 3
Surface Book 3 доступен в двух размерах - 13 и 15 дюймов. Он поставляется с процессором Intel Core 10-го поколения, дискретным графическим процессором NVIDIA на выбор и возможностью выбрать до 32 ГБ ОЗУ.
Для удовлетворения потребностей коммерческих клиентов и высших учебных заведений существует также вариант с NVIDIA Quadro RTX 3000.
В то время как Surface Go 2 доступен в четырех вариантах памяти, начиная ₹42.999 ($577), Surface Book 3 доступен только для коммерческих клиентов в Индии через местных коммерческих посредников. Он поставляется в различных конфигурациях, начиная с ₹156.299 ($2099) и заканчивая ₹340.399 ($4572).
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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