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Microsoft выпустила новые обновления для Surface Studio 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 23:16
  • Просмотров: 56

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2.

Surface Studio 2

• Surface UEFI (532.3389.768.0) улучшает стабильность системы;
• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) улучшает производительность звука при потоковой передаче контента;
• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука и устраняет связанную с ним системную bugcheck;
• Realtek High Definition Audio (SST) Extension - no Device Manager notes (6.1.0.6) улучшает интеграцию между системными службами;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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