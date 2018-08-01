Microsoft выпустила новые обновления для Surface Studio 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 23:16
- Просмотров: 56
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2.
Surface Studio 2
• Surface UEFI (532.3389.768.0) улучшает стабильность системы;
• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) улучшает производительность звука при потоковой передаче контента;
• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука и устраняет связанную с ним системную bugcheck;
• Realtek High Definition Audio (SST) Extension - no Device Manager notes (6.1.0.6) улучшает интеграцию между системными службами;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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