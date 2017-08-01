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Microsoft анонсировала элементы управления Android Fluent UI для Surface Duo

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 21:18
  • Просмотров: 281

Компания Microsoft анонсировала первый выпуск элементов управления Android Fluent UI для Surface Duo. Fluent UI — это набор UX-фреймворков для создания красивых кросс-платформенных приложений, которые имеют общий код, дизайн и поведение при взаимодействии. В рамках этого анонса Microsoft выпустила следующие элементы управления Fluent UI, которые были улучшены для устройств с двумя экранами:



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
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