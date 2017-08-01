Microsoft анонсировала элементы управления Android Fluent UI для Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:18
- Просмотров: 281
Компания Microsoft анонсировала первый выпуск элементов управления Android Fluent UI для Surface Duo. Fluent UI — это набор UX-фреймворков для создания красивых кросс-платформенных приложений, которые имеют общий код, дизайн и поведение при взаимодействии. В рамках этого анонса Microsoft выпустила следующие элементы управления Fluent UI, которые были улучшены для устройств с двумя экранами:
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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