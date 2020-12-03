Обнаружены возможные тесты Surface Laptop 4 и Surface Pro 8
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:33
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Ожидается, что Microsoft выпустит Surface Pro 8 и Surface Laptop 4 в январе 2021 года. Недавно были замечены изображения устройств, прошедших сертификацию, что подтверждает сообщения о незначительном обновлении. предполагается, что Pro 8 и Laptop 4 будут оснащены процессорами Intel Tiger Lake 11-го поколения, при этом Laptop 4, как и его предшественники, будет предлагать версии с AMD.
Теперь были обнаружены возможные тесты производительности устройств, намекающие на версии процессоров, которые, как ожидается, будут в устройствах Microsoft. Два теста относятся к «OEMWY» и «OEMGR», кодовым именам, аналогичным тем, которые Microsoft использовала для других компьютеров Surface. В одном тесте представлена система с процессором Intel Core i7-1185G7 с графикой Iris Xe, а в другом - процессор AMD Ryzen 7 3780U Microsoft Surface Edition.
Вполне возможно, что устройство с процессором Intel – который является топовой версией Tiger Lake – может быть 13.5-дюймовым Laptop 4, 15-дюймовой бизнес-версией или даже Surface Pro 8. Тем не менее, более интересным вариантом является предложение с процессором AMD.
Кодовое имя «Renoir» и гораздо более высокие общие баллы намекают на то, что этот чип, возможно, не является предложением 3000 серии, а может быть процессором на базе Zen 2, происходящим от процессоров Ryzen 4000 серии для ноутбуков. Интересно, что эти цифры превосходят стандартные тесты Ryzen 7 4700U. Это может быть связано с оптимизацией, сделанной компанией.
Ожидается, что чипы Ryzen 5000 серии для ноутбуков будут выпущены в начале следующего года, поэтому маловероятно, что эти чипы попадут в линейку Surface. Тем не менее, будет интересно посмотреть, не приготовила ли компания какие-нибудь сюрпризы для линейки Surface.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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