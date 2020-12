Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Pro (5-го поколения) и Surface Pro 6.• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) улучшает стабильность приложения при воспроизведении звука;• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука и время автономной работы;• Realtek High Definition Audio (SST) Extension - no Device Manager notes (6.1.0.6) улучшает интеграцию между системными службами;• Surface Integration Driver Service – System devices (6.105.139.0) улучшает интеграцию между системными службами;• Surface Serial Hub Driver – System devices (9.49.139.0) устраняет системную bugcheck;• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) улучшает стабильность приложения при воспроизведении звука;• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука и время автономной работы;• Realtek High Definition Audio (SST) Extension - no Device Manager notes (6.1.0.6) улучшает интеграцию между системными службами;• Surface Integration Driver Service – System devices (6.105.139.0) улучшает интеграцию между системными службами;• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) улучшает стабильность приложения при воспроизведении звука;• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука и время автономной работы;• Realtek High Definition Audio (SST) Extension - no Device Manager notes (6.1.0.6) улучшает интеграцию между системными службами;• Surface Integration Driver Service – System devices (6.105.139.0) улучшает интеграцию между системными службами;• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) улучшает стабильность приложения при воспроизведении звука;• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука и время автономной работы;• Realtek High Definition Audio (SST) Extension - no Device Manager notes (6.1.0.6) улучшает интеграцию между системными службами;• Surface Integration Driver Service – System devices (6.105.139.0) улучшает интеграцию между системными службами;