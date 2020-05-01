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Microsoft приостановила развёртывание Windows 10 Team 2020 Update для Surface Hub 2S

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 17:41
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Компания Microsoft поделилась некоторой важной информацией о прогрессе Windows 10 Team 2020 Update, развертывание которого началось 27 октября 2020 года.

На сегодняшний день Microsoft обновила 70% всех подходящих устройств. Хотя большинство этих устройств были успешно обновлены, Microsoft получила отзывы от небольшого числа клиентов, которые столкнулись с проблемами после установки. Чтобы обеспечить высочайшее качество обновления, Microsoft предприняла два важных действия:

• Microsoft создала краткое изложение текущего списка известных проблем, решений и исправлений для прозрачности и оказания помощи вашей команде в диагностике и решении проблем;
• Microsoft приостановила поэтапные выпуски Центра обновления Windows. Фазы 1 и 2 были выпущены в соответствии с графиком, а фазы 3 и 4 будут приостановлены до конца 2020 года;

Клиенты во всех регионах могут продолжать обновлять устройства Surface Hub 2S с помощью Windows Update for Business или образа Bare Metal Recovery. Конкретные инструкции по использованию Windows Update for Business для управления обновлением устройств см. в Surface Hub Admin Guide. Microsoft рекомендует просмотреть список известных проблем в рамках построения плана обновления.

Microsoft знает, что большинству клиентов требуется Windows 10 Team 2020 Update для Surface Hub 1-го поколения (55 и 84 дюйма), чтобы полностью обновить весь парк устройств. Microsoft продолжает добиваться прогресса в доработке этого выпуска и поделится более подробной информацией по мере ее появления.

Surface Hub был построен с приоритетом безопасности, и Microsoft будет активно отслеживать новые угрозы на предмет применимости на Surface Hub. Для клиентов, которые находятся в состоянии перехода между Windows 10 Team Edition версии 1703 и 20H2, Microsoft обеспечит безопасность этих клиентов, расширив поддержку Windows 10 Team Edition версии 1703 до 16 марта 2021 года.

Microsoft стремится обеспечить наилучшее качество обновления на всех устройствах Surface Hub и обеспечить прозрачность изменений в опубликованном в настоящее время плане по мере необходимости. С этой целью Microsoft представит еще одно обновление 18 декабря 2020 года.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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