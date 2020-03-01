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Конфигурации Surface Pro 8 утекли в сеть

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 21:10
  • Просмотров: 103
Конфигурации Surface Pro 8 утекли в сеть

Ожидается, что Microsoft выпустит Surface Pro 8 в начале следующего года. Предполагается, что Microsoft освежит линейку Pro новыми процессорами. Утёкшие изображения предполагают, что серьезных изменений дизайна как в Pro 8, так и в Laptop 4 не будет.

Теперь ресурс WinFuture получил больше информации о возможных конфигурациях хранилища и оперативной памяти, в которых будет предлагаться устройство, в том числе для возможного варианта LTE, который может дебютировать с этим поколением.

Ожидается, что Pro 8 будет работать на чипах Intel Tiger Lake 11-го поколения с графикой Iris Xe, что подтверждается в сегодняшнем отчете. В то время как конфигурации начального уровня, как ожидается, будут предлагаться с чипом Core i5 11-го поколения с 8 ГБ оперативной памяти, модель высшего уровня может предлагаться с Core i7-1165G7 и 32 ГБ оперативной памяти - впервые для устройств линейки Pro - и 1 ТБ SSD, аналогично модели, выставленной на продажу на eBay.

Версия LTE, однако, может предлагаться только с чипом Core i5 и с 8 или 16 ГБ оперативной памяти. В отчете также говорится, что LTE-версия может не предлагаться в черном цвете, что делает её доступной только в традиционном платиновом цвете.

Вот ожидаемые конфигурации на европейских рынках:



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
winfuture.de
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