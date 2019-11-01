Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X с процессорами SQ1 и SQ2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 22:02
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X c процессорами SQ1 и SQ2.
Surface Pro X с процессором SQ2
• Qualcomm(R) Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc - Network adapters (1.0.1220.0) улучшает стабильность работы устройства при выходе из спящего режима;
• Surface 0953 Fw Update – Firmware (2.12.139.0) улучшает рукописный ввод Surface Pen;
• Surface Pen Cfu Over BleLc Extn Package – Extension (2.9.139.0) улучшает рукописный ввод Surface Pen;
• Qualcomm(R) USBC UCSI Participant – System devices (2.10.139.0) исправляет системную bugcheck;
• Surface Panel – Monitor (4.28.139.0) улучшает производительность цветового профиля устройства;
• Surface UEFI – Firmware (7.205.140.0) улучшает стабильность системы и устраняет bugcheck;
• Surface Dock 2 Firmware Update Driver – Extension (5.5.0.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;
Surface Pro X с процессором SQ1
• Qualcomm(R) Adreno(TM) 680 GPU - Display adapters (26.18.1250.0) улучшает производительность и стабильность графики;
• Qualcomm(R) Bus Device (1.0.1220.0) улучшает стабильность работы устройства при выходе из спящего режима;
• Qualcomm(R) Hexagon (TM) 690 DSP (1.0.1260.0) улучшает функцию Eye Contact и улучшает стабильность;
• Qualcomm(R) System Manager Device (1.0.1120.0) включает обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Qualcomm(R) Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc - Network adapters (1.0.1260.0) улучшает стабильность сети Wi-Fi;
• Surface Panel – Monitor (4.28.139.0) улучшает производительность цветового профиля устройства;
• Surface Pro X Power Engine Plug-in Device (1.0.1260.0) оптимизирует производительность и стабильность питания;
• Surface System Aggregator – Firmware (14.309.139.0) * улучшает надежность интеллектуальной зарядки аккумулятора;
• Surface UEFI – Firmware (3.530.140.0) улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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