Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X с процессорами SQ1 и SQ2

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X c процессорами SQ1 и SQ2.• Qualcomm(R) Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc - Network adapters (1.0.1220.0) улучшает стабильность работы устройства при выходе из спящего режима;• Surface 0953 Fw Update – Firmware (2.12.139.0) улучшает рукописный ввод Surface Pen;• Surface Pen Cfu Over BleLc Extn Package – Extension (2.9.139.0) улучшает рукописный ввод Surface Pen;• Qualcomm(R) USBC UCSI Participant – System devices (2.10.139.0) исправляет системную bugcheck;• Surface Panel – Monitor (4.28.139.0) улучшает производительность цветового профиля устройства;• Surface UEFI – Firmware (7.205.140.0) улучшает стабильность системы и устраняет bugcheck;• Surface Dock 2 Firmware Update Driver – Extension (5.5.0.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;• Qualcomm(R) Adreno(TM) 680 GPU - Display adapters (26.18.1250.0) улучшает производительность и стабильность графики;• Qualcomm(R) Bus Device (1.0.1220.0) улучшает стабильность работы устройства при выходе из спящего режима;• Qualcomm(R) Hexagon (TM) 690 DSP (1.0.1260.0) улучшает функцию Eye Contact и улучшает стабильность;• Qualcomm(R) System Manager Device (1.0.1120.0) включает обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Qualcomm(R) Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc - Network adapters (1.0.1260.0) улучшает стабильность сети Wi-Fi;• Surface Panel – Monitor (4.28.139.0) улучшает производительность цветового профиля устройства;• Surface Pro X Power Engine Plug-in Device (1.0.1260.0) оптимизирует производительность и стабильность питания;• Surface System Aggregator – Firmware (14.309.139.0) * улучшает надежность интеллектуальной зарядки аккумулятора;• Surface UEFI – Firmware (3.530.140.0) улучшает стабильность системы;Узнать другие подробности можно здесь