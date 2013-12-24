Microsoft не будет выпускать декабрьское обновление для Surface Duo

Surface Duo получал ежемесячные обновления с момента его релиза. Но в декабре этого года эта тенденция изменится. Microsoft откладывает все обновления Surface Duo до тех пор, пока люди не вернутся с праздников.Представитель Microsoft заявил, что следующее обновление для Surface Duo должно выйти в начале 2021 года, хотя он не уточнил, будет ли это в январе.Microsoft не комментирует точную причину задержки, но, скорее всего, это связано с праздниками. Как и в случае с большинством компаний, многие сотрудники Microsoft не работают по праздникам. Когда Microsoft выпускает обновление, они хотят, чтобы сотрудники были под рукой на случай, если что-то пойдет не так, что потребует немедленного исправления. Когда люди уезжают на праздники, безопаснее отложить все дела до следующего года.