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Ключевая функция Microsoft Surface Pro 8 раскрыта в новых документах

  • Категория: Surface
  • Дата: 4-01-2021, 17:12
  • Просмотров: 395

Теперь, когда Surface Duo вышел, Microsoft может переключить свое внимание на другие вещи. Такие вещи, как Surface Pro 8, долгожданное дополнение к линейке Surface Pro с процессором Intel, которое поступит в продажу на существующих рынках.

Microsoft по-прежнему полностью молчит о существовании Surface Pro 8 и Surface Laptop 4, но отчеты предполагают, что оба устройства будут представлены в начале 2021 года.

Утёкшие изображения прототипа Surface Pro 8 уже подтвердили, что он, вероятно, будет точной копией Surface Pro 7. Фактически, Surface Pro 8 будет использовать те же дизайнерские решения, что и Surface Pro 7, но Microsoft планирует представить лучший процессор и большее количество вариантов памяти.



Мы уже видели тесты предполагаемого Surface Pro 8, и новая корейская сертификация подтвердила, что устройство будет поставляться с возможностью подключения LTE.

Если сертификация верна, то слухи о Microsoft Surface Pro 8 LTE теперь подтверждены для американского, европейского и других рынков.

Новый вариант LTE предназначен только для тех, кто в нем нуждается, а это значит, что вы все еще можете купить вариант без LTE. Согласно спискам продуктов, опция LTE будет ограничена только моделями Core i5 и Core i7.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
windowslatest.com
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