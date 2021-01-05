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Surface Pro 8 может получить LTE и Intel Wi-Fi 6

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 12:32
  • Просмотров: 178

Долгое время ходили слухи о выпуске Microsoft Surface Pro 8 с поддержкой LTE и Wi-Fi 6, и это было бы не за горами, если бы новая заявка FCC была чем-то интересным. Заявка FCC касается модулей LTE и Wi-Fi, которые будут использоваться в Surface Pro 8.

Согласно заявке FCC, Surface Pro 8 может использовать модуль LTE-A Cat 12 M. 2 от Quectel, и пользователи смогут управлять подключением через приложение «Настройки» Windows 10. Информацию о гарантии производителя можно получить с помощью приложения Surface, согласно заявке FCC от Microsoft.

В другой заявке указывается, что Surface Pro 8 будет обеспечивать Wi-Fi 6 благодаря адаптеру Intel Wi-Fi 6 AX201, который способен поставлять новейший стандарт Wi-Fi (широко известный как 802.11 ax), а также Bluetooth 5.



Встроенного подключения LTE и интеграции Wi-Fi 6 должно быть достаточно, чтобы обеспечить лучшую производительность беспроводной связи по сравнению с Surface Pro предыдущего поколения.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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