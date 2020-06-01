Microsoft выпустила обновление для Surface Studio
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 17:51
- Просмотров: 100
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Studio.
Surface Studio
• Surface UEFI – Firmware (119.3389.768.0) улучшает стабильность системы и устраняет bugcheck при выходе устройства из спящего режима;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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