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Microsoft выпустила обновление для Surface Studio

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 17:51
  • Просмотров: 100

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Studio.

Surface Studio

• Surface UEFI – Firmware (119.3389.768.0) улучшает стабильность системы и устраняет bugcheck при выходе устройства из спящего режима;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
support.microsoft.com
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